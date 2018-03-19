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12:32 (мск), источник: Sports.kz

Минали выиграл второй этап гонки «Тур Лангкави» и возглавил общий зачет

Завершился второй этап веломногодневки «Тур Лангкави» в Малайзии, пишет Sports.kz.

Победителем стал итальянский гонщик «Астаны» Риккардо Минали. Вторым к финишу пришел его соотечественник Маттео Малучелли из команды «Androni—Sidermec—Bottecchia», третьим оказался еще один итальянец Паоло Симьон, выступающий за «Bardiani-CSF».

Евгений Гидич из «Астаны» оказался в шаге от подиума, завершив гонку 4-м.

«Тур Лангкави». Второй этап Герик — Кота-Бару. 208.3 километров

1. Риккардо Минали (Италия, «Астана») — 5:18:202. Маттео Малучелли (Италия, «Androni—Sidermec—Bottecchia»)3. Паоло Симьон (Италия, «Bardiani-CSF»).

4. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»).

Общий зачет:

1. Риккардо Минали (Италия, «Астана») — 8:47:132. Сун Йонг Квон (Южная Корея, «Kspo Bianchi Asia Procycling») — + 0:053. Маттео Малучелли (Италия, «Androni—Sidermec—Bottecchia»).

6. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»).

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