Минали выиграл второй этап гонки «Тур Лангкави» и возглавил общий зачет
Завершился второй этап веломногодневки «Тур Лангкави» в Малайзии, пишет Sports.kz.
Завершился второй этап веломногодневки «Тур Лангкави» в Малайзии, пишет Sports.kz.
Победителем стал итальянский гонщик «Астаны» Риккардо Минали. Вторым к финишу пришел его соотечественник Маттео Малучелли из команды «Androni—Sidermec—Bottecchia», третьим оказался еще один итальянец Паоло Симьон, выступающий за «Bardiani-CSF».
Евгений Гидич из «Астаны» оказался в шаге от подиума, завершив гонку 4-м.
«Тур Лангкави». Второй этап Герик —
1. Риккардо Минали (Италия, «Астана») — 5:18:202. Маттео Малучелли (Италия, «Androni—Sidermec—Bottecchia»)3. Паоло Симьон (Италия, «Bardiani-CSF»).
4. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»).
Общий зачет:
1. Риккардо Минали (Италия, «Астана») — 8:47:132. Сун Йонг Квон (Южная Корея, «Kspo Bianchi Asia Procycling») — + 0:053. Маттео Малучелли (Италия, «Androni—Sidermec—Bottecchia»).
6. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»).