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19:21 (мск), источник: Р-Спорт

Глава UCI: Команде Sky стоит отстранить Фрума на время разбирательства

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что британской команде Sky самой стоит отстранить многократного победителя «Тур де Франс» Кристофера Фрума на время разбирательства вокруг его положительной на сальбутамол допинг-пробы, которая была сдана на выигранной им «Вуэльте».

Источник: AFP 2018

Ряд велогонщиков и экспертов выразили недоумение относительно того, почему UCI не отстранил Фрума на время разбирательства.

«Sky стоило бы отстранить Фрума… Не вдаваясь в вопрос виновности, это было бы проще для всех», — цитирует Лаппартьена Le Telegramme.

«Я думаю, это то, чего хотят другие гонщики, они сыты по горло этой ситуацией вокруг общего имиджа (велоспорта). Аномальный этот результат или нет, естественные ли у него причины или это результат обмана, все это ужасно, ведь в глазах общественности он уже виновен», — добавил он.

Лаппартьен ранее на этой неделе заявил, что разбирательство по делу Фрума должно быть закончено до «Джиро д’Италия», на которой британец намерен стартовать в мае этого года.

Допинг-проба Фрума после 18-го этапа «Вуэльты» показала вдвое превышенную норму концентрации сальбутамола, который разрешен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в определенных дозах, так как препарат назначается при лечении астмы и бронхита. Фрум с детства страдает астмой, у британца есть разрешение на использование препарата по терапевтическому исключению (TUE). Команда Sky объяснила превышение концентрации сальбутамола в допинг-пробе тем, что спортсмен столкнулся с острыми симптомами болезни.

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