Глава UCI: Команде Sky стоит отстранить Фрума на время разбирательства

Источник: AFP 2018

Ряд велогонщиков и экспертов выразили недоумение относительно того, почему UCI не отстранил Фрума на время разбирательства.

«Sky стоило бы отстранить Фрума… Не вдаваясь в вопрос виновности, это было бы проще для всех», — цитирует Лаппартьена Le Telegramme.

«Я думаю, это то, чего хотят другие гонщики, они сыты по горло этой ситуацией вокруг общего имиджа (велоспорта). Аномальный этот результат или нет, естественные ли у него причины или это результат обмана, все это ужасно, ведь в глазах общественности он уже виновен», — добавил он.

Лаппартьен ранее на этой неделе заявил, что разбирательство по делу Фрума должно быть закончено до «Джиро д’Италия», на которой британец намерен стартовать в мае этого года.