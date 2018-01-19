Глава UCI: Команде Sky стоит отстранить Фрума на время разбирательства

Ряд велогонщиков и экспертов выразили недоумение относительно того, почему UCI не отстранил Фрума на время разбирательства.
«Sky стоило бы отстранить Фрума… Не вдаваясь в вопрос виновности, это было бы проще для всех», — цитирует Лаппартьена Le Telegramme.
«Я думаю, это то, чего хотят другие гонщики, они сыты по горло этой ситуацией вокруг общего имиджа (велоспорта). Аномальный этот результат или нет, естественные ли у него причины или это результат обмана, все это ужасно, ведь в глазах общественности он уже виновен», — добавил он.
Лаппартьен ранее на этой неделе заявил, что разбирательство по делу Фрума должно быть закончено до «Джиро д’Италия», на которой британец намерен стартовать в мае этого года.
Допинг-проба Фрума после 18-го этапа «Вуэльты» показала вдвое превышенную норму концентрации сальбутамола, который разрешен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в определенных дозах, так как препарат назначается при лечении астмы и бронхита. Фрум с детства страдает астмой, у британца есть разрешение на использование препарата по терапевтическому исключению (TUE). Команда Sky объяснила превышение концентрации сальбутамола в допинг-пробе тем, что спортсмен столкнулся с острыми симптомами болезни.