Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге
Британский велогонщик Крис Фрум, четырежды побеждавший в
Британский велогонщик Крис Фрум, четырежды побеждавший в
Сальбутамол не является запрещенными веществом, если концентрация составляет меньше тысячи нанограммов на миллилитр. При этом Фрум неоднократно заявлял, что является астматиком и может доказать, что препарат попал в его организм через ингалятор от астмы.
32-летний британец является четырехкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017 годы). Он также побеждал на «Вуэльте» (2017), завоевал бронзу Олимпийских игр в
В 2016 году Фрум попал в список 53 британцев, у которых было терапевтическое разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов. Эти данные публиковало Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).