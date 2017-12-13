Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

Источник: AFP 2017

Допинг-проба спортсмена, взятая 7 сентября 2017 года во время престижной веломногодневки «Вуэльта», дала положительный результат. В ней было обнаружено чрезмерное содержание сальбутамола. Проба «Б» также оказалась положительной.

Сальбутамол не является запрещенными веществом, если концентрация составляет меньше тысячи нанограммов на миллилитр. При этом Фрум неоднократно заявлял, что является астматиком и может доказать, что препарат попал в его организм через ингалятор от астмы.

32-летний британец является четырехкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017 годы). Он также побеждал на «Вуэльте» (2017), завоевал бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и Лондоне (2012) в индивидуальной гонке.