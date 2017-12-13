Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Хороший уход: репортаж из хосписа
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ2
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. Европа
18:00
Чехия
Финляндия
Хоккей. Европа
19:00
Канада
Южная Корея
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдБ2
Калгари Флэймз1
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз4
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Эдмонтон Ойлерз7
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
12.12
Хаддерсфилд1
Челси3
Футбол. Зарубежный
12.12
Кристал Пэлас2
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
12.12
Бернли1
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
12.12
Фрайбург1
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
12.12
Майнц0
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
12.12
Гамбург1
Айнтрахт Ф2
Все события
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Полузащитник «Атлетику Минейру» вошел в сферу интересов ЦСКА
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
10Виталию Мутко — 59!
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

Британский велогонщик Крис Фрум, четырежды побеждавший в супер-многодневке «Тур де Франс», попался на допинге. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Источник: AFP 2017

Допинг-проба спортсмена, взятая 7 сентября 2017 года во время престижной веломногодневки «Вуэльта», дала положительный результат. В ней было обнаружено чрезмерное содержание сальбутамола. Проба «Б» также оказалась положительной.

Сальбутамол не является запрещенными веществом, если концентрация составляет меньше тысячи нанограммов на миллилитр. При этом Фрум неоднократно заявлял, что является астматиком и может доказать, что препарат попал в его организм через ингалятор от астмы.

32-летний британец является четырехкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017 годы). Он также побеждал на «Вуэльте» (2017), завоевал бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и Лондоне (2012) в индивидуальной гонке.

В 2016 году Фрум попал в список 53 британцев, у которых было терапевтическое разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов. Эти данные публиковало Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан
Два клуба испанской примеры заинтересованы в услугах Карпина
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весны в РФПЛ
Российская фигуристка не сможет побороться за путевку на ОИ
Два россиянина вошли в тройку звезд дня в НХЛ
Мутко: РФ не смирится с санкциями МОК по участникам Сочи-2014
Спорт-Экспресс
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь