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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

Велокоманда «Астана» назвала состав на 2018 год

Казахстанская велокоманда Мирового тура «Астана» заявила 30 гонщиков на сезон-2018. Состав опубликован на официальном сайте.

В межсезонье команду пополнили шесть новичков: казахстанец Евгений Гидич, датчанин Магнус Корт, испанец Омар Фраиле, чех Ян Хирт, канадец Уго Уле и итальянец Давиде Виллелья.

Также в состав на сезон вошли: казахстанцы Алексей Луценко, Жандос Бижигитов, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев, Никита Стальнов, Руслан Тлеубаев, Артем Захаров и Андрей Зейц, испанцы Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес, итальянцы Дарио Катальдо, Оскар Гатто, Риккардо Минали и Морено Мозер, датчане Якоб Фульсанг, Йеспер Хансен и Михаэль Вальгрен, колумбиец Мигель Анхель Лопес, россиянин Сергей Чернецкий, бельгиец Лауренс Де Вриз, украинец Андрей Гривко, эстонец Танел Кангерт и норвежец Трульс Корсет.

Отметим, что «Астана» завершила трансферную компанию.

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