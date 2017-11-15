UKAD не будет наказывать велогонщика Уиггинса и команду за нарушение антидопинговых правил

Один из основных эпизодов в расследовании был связан с передачей медицинского пакета врачом Ричардом Фримэном Уиггинсу во время недельной многодневки «Критериум Дофине» в 2011 году. Как утверждали в команде, в пакете находилось разрешенное вещество флуимуцил, но эта информация не нашла подтверждения или опровержения. Фримэн не сохранил никаких записей об использовании медицинских препаратов за этот период, так как они хранились в его ноутбуке, который был украден в 2014 году.

В заявлении UKAD сообщается, что организация, несмотря на значительные усилия, так и не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о содержимом пакета. В связи с этим UKAD не намерено накладывать на Sky или Уиггинса какие-либо санкции, связанные с нарушением антидопинговых правил. Организация может вернуться к расследованию, если станут известны новые подробности.

«UKAD не намерено предъявлять какие-либо обвинения в результате расследования, — заявила исполнительный директор UKAD Николь Сэпстид. — Мы провели тщательную и обширную работу, я могу заверить общественность, что ко всем обвинениям мы отнеслись с максимальной серьезностью. Расследованию помешало отсутствие точных медицинских записей, доступных Британской федерации велоспорта, и это вызывает серьезные опасения. Все спортивные организации, получающие финансирование из государственного бюджета, должны соблюдать британскую антидопинговую политику».

Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, четыре золота он завоевал в соревнованиях на треке и еще одно — на шоссе. Также он восемь раз становился чемпионом мира (семь — на треке, один — на шоссе). В 2012 году он выиграл самую престижную шоссейную веломногодневку «Тур де Франс». 7 июня 2015 года Уиггинс установил часовой рекорд езды, проехав 54 тысячи 526 метров.