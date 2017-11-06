История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Россиянка Шмелева стала второй в кейрине на этапе Кубка мира по велотреку в Польше
МОСКВА, 6 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 6 ноя —
Победу в кейрине одержала немка Кристина Фогель. Тройку призеров замкнула австралийка Стефани Мортон.
Также Шмелева вместе с Анастасией Войновой выиграла бронзовые медали в командном спринте.
Бронзовые награды в мужском командном преследовании завоевали россияне Иван Смирнов, Лев Гонов, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов.