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10:00 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянка Шмелева стала второй в кейрине на этапе Кубка мира по велотреку в Польше

МОСКВА, 6 ноя — Р-Спорт. Россиянка Дарья Шмелева стала серебряным призером в кейрине на первом этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Прушкове (Польша).

Источник: РИА "Новости"

Победу в кейрине одержала немка Кристина Фогель. Тройку призеров замкнула австралийка Стефани Мортон.

Также Шмелева вместе с Анастасией Войновой выиграла бронзовые медали в командном спринте.

Бронзовые награды в мужском командном преследовании завоевали россияне Иван Смирнов, Лев Гонов, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов.

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