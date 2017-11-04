Казахстанский велосипедист стал победителем этапа Кубка мира

25-летний гонщик команды «TrackTeamAstana» Никита Панасенко стал лучшим в гонке по очкам, оставив позади сильнейших велосипедистов мира. Общая дистанция гонки по очкам составила 30 километров и прошла очень динамично. Основная борьба развернулась между греческим велосипедистом Кристосом Воликакисом, заполучившим некоторое преимущество по очкам с начала гонки, и Никитой Панасенко, сумевшим грамотной серией атак вывести соперника из равновесия, не оставив ему шанса на победу. По итогам гонки Воликакис занял второе место, а итальянец Лиам Бертаццо третье.

Первый этап Кубка мира продлится до 5 ноября, следующие этапы Кубка пройдут в Великобритании с 10 по 12 ноября, в Канаде со 2 по 3 декабря, в Чили с 9 по 10 декабря и в Беларуси с 19 по 21 января. С 28 февраля по 4 марта 2018 года в Нидерландах пройдет главный старт сезона — чемпионат мира по велосипедному спорту на треке.