Казахстанский велосипедист стал победителем этапа Кубка мира

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Депортиво0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Александрия0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Суонси0
Брайтон & Хоув1
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА2
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
Спартак1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг0
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М0
Майнц1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гамбург1
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург1
Байер1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик4
Трактор3
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань1
Волгарь1
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Северсталь
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити2
Лестер2
Хоккей. КХЛ
15:00
АвтомобилистОТ2
Металлург Мг3
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь3
Сочи4
Хоккей. НХЛ
5.11
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
5.11
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.11
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
5.11
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
5.11
Филадельфия Флайерз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Хоккей. НХЛ
5.11
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
5.11
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур3
Салават Юлаев1
Хоккей. НХЛ
5.11
Аризона Койотс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
5.11
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
5.11
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
5.11
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нэшвилл Предаторз5
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Локомотив» перед матчем с ЦСКА потерял вратаря и форварда
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
17:20 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстанский велосипедист стал победителем этапа Кубка мира

3 ноября в Польше стартовал первый этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке, где национальная сборная Казахстана вновь доказала свое лидерство на арене мирового велоспорта, сообщает пресс-служба КФВ.

25-летний гонщик команды «TrackTeamAstana» Никита Панасенко стал лучшим в гонке по очкам, оставив позади сильнейших велосипедистов мира. Общая дистанция гонки по очкам составила 30 километров и прошла очень динамично. Основная борьба развернулась между греческим велосипедистом Кристосом Воликакисом, заполучившим некоторое преимущество по очкам с начала гонки, и Никитой Панасенко, сумевшим грамотной серией атак вывести соперника из равновесия, не оставив ему шанса на победу. По итогам гонки Воликакис занял второе место, а итальянец Лиам Бертаццо третье.

Первый этап Кубка мира продлится до 5 ноября, следующие этапы Кубка пройдут в Великобритании с 10 по 12 ноября, в Канаде со 2 по 3 декабря, в Чили с 9 по 10 декабря и в Беларуси с 19 по 21 января. С 28 февраля по 4 марта 2018 года в Нидерландах пройдет главный старт сезона — чемпионат мира по велосипедному спорту на треке.

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков
«Зенит» отправился в Казань на матч с «Рубином»
«Ахмат» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Фьюри: Я стал толстым, как свинья
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь