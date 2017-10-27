«Астана» потребует у итальянского гонщика Фабио Ару компенсацию за уход из команды

Источник: AP 2017

По его словам, по вине Ару казахстанская команда не успела найти ему равноценную замену.

— Это будет теперь дело адвокатов, потому что он тянул, — отметил Винокуров. -Надо было сказать сразу после «Тур де Франс», чтобы договориться по-хорошему. Сказать: «Да, есть опция, но я решил уходить». Можно было все это решить полюбовно. Мы могли же на этот бюджет с тем же Ураном поторговаться, еще кого-то посмотреть после «Тур де Франс». Но две недели назад это уже нереально было сделать, все гонщики заняты. Поэтому адвокаты будут решать.

— Что именно решать?

— Какую-то компенсацию с него все-таки потребуем за ущерб, что мы остались без такого топового гонщика, как он. Неприятно, но он сам такой путь выбрал. Но мы, в любом случае, благодарны ему за то, что он провел столько лет у нас в команде.

«Он не оставил нам выбора». Винокуров прокомментировал уход Ару из «Астаны».