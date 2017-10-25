Последний блин комом: «Астана» неудачно завершила велосезон в Китае

Источник: Prosports.kz

Экзотическая недельная гонка «Тур Гуанси» по дорогам Китая не принесла значительных дивидендов в копилку велокоманды «Астаны»: многочисленные завалы на решающих этапах и череда невезений не позволили Фульсангу и компанию показать высокие результаты на последнем старте Мирового тура.

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В рамках первого этапа гонщики проехали 107,4 км по улицам Бэйхая. Гонка получилась очень скоростной и, несмотря на постоянные атаки, долгое время не мог сформироваться отрыв. Лишь после 30 километров, четырем гонщикам, среди которых был и представитель «Астаны» Андрей Гривко, удалось уехать вперед, получив небольшое преимущество.

По ходу гонки было разыграно три промежуточных финиша, на которых Гривко удалось набрать 3 бонусные секунды. Благодаря этому результату, по итогам 1 этапа Гривко занял 5-е место в общем зачете.

К финальным километрам дистанции пелотон догнал последнего гонщика из отрыва, после чего все решилось в массовом спринте.

Победителем этапа стал колумбиец Фернандо Гавирия, опередивший голландца Дилана Груневегена и немца Паскаля Акерманна. Лучшим из состава «Астаны» стал Бахтияр Кожатаев, финишировавший 20-м.

«В целом, этап прошел по предсказуемому сценарию. У нас было две задачи на этап — попробовать уехать в отрыв, а на финише помочь Артему Захарову в спринте. В итоге, Андрей Гривко смог попасть в нужную группу и побороться впереди, завоевав бонусные секунды. У Артема спринт сегодня не получился — возможно сказывается акклиматизация и первый стартовый день. Завтра будем пробовать снова. Лидер команды Якоб Фульсанг провел этап без каких-то проблем, в общем зачете будем настраиваться на главный горный этап», — рассказал спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов.

На второй день первые 40 километров гонки отметились большим количеством атак и попыток отрывов. Гонщики «Астаны» были очень активны — несколько раз в отрыв уезжал Андрей Гривко, один раз в хорошую группу попал Даниил Фоминых. Однако, несмотря на все усилия, пелотон настигал одну группу за другой. И лишь после 40-го километра трем гонщикам удалось оторваться от основной группы примерно на 4 минуты.

«Ребята очень хорошо отработали на первой половине этапа — мы пытались уехать отрыв, Андрей Гривко несколько раз оказывался впереди, Даниил Фоминых попал в очень сильную группу, у которой были неплохие шансы. Но, не повезло — пелотон жестко контролировал все действия. Во второй половине дистанции мы сосредоточились на помощи нашему лидеру Якобу Фульсангу. Этап прошел достаточно спокойно. Завтра нас ждет кольцевая гонка, а в воскресенье — важный горный этап», — поведал спортивный менеджер Дмитрий Фофонов.

Так или иначе на последних 10 километрах дистанции отрыв был нейтрализован, а все вновь завершилось массовым спринтом.

Победителем этапа второй день подряд стал колумбиец Фернандо Гавирия, опередивший немца Макса Вальшайда и голландца Воутера Випперта. Андрей Гривко стал лучшим из состава «Астаны», заняв 20-е место.

Третий день принес много атак, в том числе и со стороны гонщиков команды «Астана» — Андрея Гривко и Дарио Катальдо. Дважды несколько гонщиков уезжали в более продолжительные отрывы. Однако все опять завершилось спринтом.

Как и в предыдущие два дня, победителем этапа стал колумбиец Фернандо Гавирия. На финише в Наньине он опередил немца Макса Вальшайда и будущего «астанчанина» Магнуса Корта Нильсена. Арман Камышев финишировал 37-м.

Но основополагающей стала борьба на четвертый день. Серьезный завал в первой половине пелотона всего за 4 километра до финиша отрезал практически всех гонщиков «Астаны», лишив возможности лидера команды Якоба Фульсанга побороться за высокий результат на ключевом горном этапе «Тура Гуанси».

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Несколько гонщиков упали незадолго до начала финального подъема Машан Нонгла, потянув за собой других. Среди упавших оказались и два гонщика «Астаны» — Дарио Катальдо и Андрей Гривко, которым, к счастью, удалось избежать серьезных травм и финишировать.

Из-за завала вынужден был остановиться капитан «Астаны» Якоб Фульсанг. Позднее, при поддержке Даниила Фоминых, который избежал завала, Фульсанг попытался вернуться в образовавшуюся лидирующую группу, но сделать это за несколько километров до финиша было невозможно.

В итоге, Фульсанг финишировал 30-м, уступив победителю этапа, бельгийцу Тиму Велленсу 1 минуту и 27 секунд. Тройку призеров этапа дополнили голландец Бауке Моллема и ирландец Николас Роч.

Самым длинным этапом многодневки протяженностью 212,2 км от Лючжоу до Гуйлиня стал пятый. Несмотря на холмистый профиль трассы и три подряд подъема на второй половине гонки, все завершилось спринтом из большой группы.

«В течение первых двух часов гонки шла бескомпромиссная борьба — было огромное количество атак, многие пытались уехать в отрыв, в том числе и наши гонщики. Но, из-за того, что разрывы в общем зачете очень маленькие, пелотон жестко контролировал все атаки. В финале, мы попробовали что-то сделать на заключительном подъеме дня — атаковал Якоб Фульсанг, а также несколько гонщиков из других команд. Но, в итоге, маршрут гонки оказался не таким сложным, как это выглядело на бумаге. Так что, все завершилось спринтом», — подвел черту спортивный менеджер Дмитрий Фофонов.

Кстати, на спуске с последнего подъема упал Бахтияр Кожатаев, но, к счастью, обошлось без серьезных травм.

Последний день китайской многодневки в окрестностях города Гуйлинь (168 км) завершился массовым спринтом, победу в котором вновь одержал колумбийский гонщик Фернандо Гавирия. Второе место занял итальянец Никколо Бонифацио, а третьим стал голландец Дилан Груневеген. Лучшим из состава «Астаны» стал чемпион Казахстана Артем Захаров, финишировавший на 33-й позиции.

Победителем «Тура Гуанси» в общем зачете стал бельгиец Тим Велленс. Тройку призеров дополнили голландец Бауке Моллема (2-е место, +0.06) и ирландец Николас Роч (3-е место, +0.11). Капитан команды «Астана» Якоб Фульсанг занял только 29-е место (+1.39).