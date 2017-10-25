Велокоманда «Астана» продлила контракт с испанским гонщиком Бильбао

«Продление контракта с “Астаной” — это лучшая новость, которую я мог бы получить. В течение всего сезона я ясно понимал, что хотел бы продолжить выступать в этой команде. Я встретил здесь замечательных людей, с которыми приятно работать. Весь персонал команды — это настоящие профессионалы, так что я чувствую себя здесь как дома. Также у нас фантастический коллектив гонщиков. Несмотря на трудные моменты в течение сезона, мы все время старались преодолевать их вместе, сохраняя мотивацию на высоком уровне. Во второй части сезона мы продемонстрировали, что у нас очень сильная команда. Мне хотелось продлить контракт с этой великолепной командой, и теперь я счастлив, что это произошло. В новом сезоне я продолжу работать, продолжу совершенствоваться. Я чувствую доверие со стороны команды, и для меня это очень важно», — прокомментировал Бильбао.