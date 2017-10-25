Велокоманда «Астана» продлила контракт с испанским гонщиком Бильбао
Велокоманда «Астана» продлила контракт с испанским гонщиком Пельо Бильбао, сообщается на ее официальном сайте. Новое соглашение рассчитано на сезоны-2018/2019.
Велокоманда «Астана» продлила контракт с испанским гонщиком Пельо Бильбао, сообщается на ее официальном сайте. Новое соглашение рассчитано на сезоны-2018/2019.
«Продление контракта с “Астаной” — это лучшая новость, которую я мог бы получить. В течение всего сезона я ясно понимал, что хотел бы продолжить выступать в этой команде. Я встретил здесь замечательных людей, с которыми приятно работать. Весь персонал команды — это настоящие профессионалы, так что я чувствую себя здесь как дома. Также у нас фантастический коллектив гонщиков. Несмотря на трудные моменты в течение сезона, мы все время старались преодолевать их вместе, сохраняя мотивацию на высоком уровне. Во второй части сезона мы продемонстрировали, что у нас очень сильная команда. Мне хотелось продлить контракт с этой великолепной командой, и теперь я счастлив, что это произошло. В новом сезоне я продолжу работать, продолжу совершенствоваться. Я чувствую доверие со стороны команды, и для меня это очень важно», — прокомментировал Бильбао.
Сезон-2017 для Бильбао стал дебютным в «Астане». Среди его основных результатов этого года можно отметить четвертое место на этапе «Джиро д’Италия» и десятое в общем зачете «Тура Швейцарии». Кроме того, Бильбао на очень высоком уровне провел «Вуэльту Испании», где поддерживал двух лидеров команды — Фабио Ару и Мигеля Анхеля Лопеса, а также внес существенный вклад в победу «Астаны» в общекомандной классификации испанского
«Пельо хорошо проявил себя в этом году. Да, первая половина сезона прошла достаточно сложно, гонщику понадобилось время для адаптации в новой команде. Но затем Бильбао на высоком уровне провел вторую часть года, особенно “Вуэльту Испании”. Поэтому мы с радостью продлеваем контракт и надеемся, что в новом сезоне Пельо значительно прибавит», — отметил генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.