Сборная России стала седьмой по итогам чемпионата Европы по велоспорту на треке

Золото российской команде принесли Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (обе — командный спринт). Серебряными призерами стали Максим Пискунов (гонка с выбыванием), Гульназ Бадыкова (гонка по очкам), Евгения Аугустинас (гонка с выбыванием) и Шейн Перкинс (кейрин). С бронзой вернутся домой Денис Дмитриев (личный спринт), Шмелева (гит на 500 м, личный спринт), Аугустинас (скрэтч), Александр Евтушенко, Мамыр Сташ, Дмитрий Соколов и Алексей Курбатов (все — командная гонка).

На чемпионате Европы — 2016, который проходил во Франции, россияне заняли второе место, пропустив вперед только хозяев соревнований. Тогда золото завоевали Павел Якушевский (личный спринт), Шмелева (гит на 500 м), а также Войнова со Шмелевой (командный спринт). Войнова была также второй в личном спринте и третьей — в гите на 500 метров. Сборная Франции на ЧЕ-2016 выиграла три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды, команда Великобритания стала тогда третьей (2−4−2).