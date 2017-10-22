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19:28 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стала седьмой по итогам чемпионата Европы по велоспорту на треке

ТАСС, 22 октября. Сборная России по велоспорту на треке заняла итоговое седьмое место в медальном зачете на завершившемся в воскресенье в Берлине чемпионате Европы. В активе россиян одна золотая, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Первыми в медальном зачете стали велосипедисты Германии (5−4−3), второе место заняла команда Франции (5−1−2), третье — сборная Великобритании (3−1−0).

Золото российской команде принесли Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (обе — командный спринт). Серебряными призерами стали Максим Пискунов (гонка с выбыванием), Гульназ Бадыкова (гонка по очкам), Евгения Аугустинас (гонка с выбыванием) и Шейн Перкинс (кейрин). С бронзой вернутся домой Денис Дмитриев (личный спринт), Шмелева (гит на 500 м, личный спринт), Аугустинас (скрэтч), Александр Евтушенко, Мамыр Сташ, Дмитрий Соколов и Алексей Курбатов (все — командная гонка).

На чемпионате Европы — 2016, который проходил во Франции, россияне заняли второе место, пропустив вперед только хозяев соревнований. Тогда золото завоевали Павел Якушевский (личный спринт), Шмелева (гит на 500 м), а также Войнова со Шмелевой (командный спринт). Войнова была также второй в личном спринте и третьей — в гите на 500 метров. Сборная Франции на ЧЕ-2016 выиграла три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды, команда Великобритания стала тогда третьей (2−4−2).

Следующий чемпионат Европы пройдет со 2 по 7 августа 2018 года в британском Глазго.

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