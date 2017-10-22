Перкинс завоевал серебро чемпионата Европы по велотреку в кейрине
ТАСС, 22 октября. Уроженец Австралии Шейн Перкинс, представляющий Россию, стал серебряным призером чемпионата Европы по велотреку в дисциплине кейрин. Соревнования проходят в Берлине.
ТАСС, 22 октября. Уроженец Австралии Шейн Перкинс, представляющий Россию, стал серебряным призером чемпионата Европы по велотреку в дисциплине кейрин. Соревнования проходят в Берлине.
Победу одержал немец Максимилиан Леви, третье место занял украинец Андрей Винокуров. Еще один россиянин Денис Дмитриев стал пятым.
30-летний Перкинс — двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года в спринте. В августе он получил российское гражданство, став чемпионом России в команде и кейрине. Чемпионат Европы в Берлине стал для него первым крупным турниром в составе российской сборной, а серебряная медаль в кейрине — первой наградой за команду России.
Эта медаль стала девятой для сборной России на турнире, в активе российской команды одно золото, четыре серебра и четыре бронзы. Чемпионат Европы завершился в воскресенье.