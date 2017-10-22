Перкинс завоевал серебро чемпионата Европы по велотреку в кейрине

30-летний Перкинс — двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года в спринте. В августе он получил российское гражданство, став чемпионом России в команде и кейрине. Чемпионат Европы в Берлине стал для него первым крупным турниром в составе российской сборной, а серебряная медаль в кейрине — первой наградой за команду России.