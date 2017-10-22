Велогонщица Шмелева сломала велосипед при падении в спринте на ЧЕ в Берлине
БЕРЛИН, 22 окт —
БЕРЛИН, 22 окт —
В индивидуальном спринте в ¼ финала встретились призеры Олимпийских игр, лидеры женской сборной России Шмелева и Анастасия Войнова.
Первый заезд выиграла Шмелева, во время второго заезда спортсменки упали, и потребовалось выйти на старт заново. В перезаезде победила Войнова, а в третьем — Шмелева, которая вышла в полуфинал. При падении Шмелева сломала велосипед.
«Никаких серьезных повреждений у меня нет, — в свою очередь рассказала Войнова корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Жаль только, что Даша сломала велосипед, и дальше ей будет не совсем комфортно бороться».
Полуфиналы и финал в спринте пройдут на чемпионате Европы в воскресенье.