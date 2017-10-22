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15:55 (мск), источник: Р-Спорт

Велогонщица Шмелева сломала велосипед при падении в спринте на ЧЕ в Берлине

БЕРЛИН, 22 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке россиянка Дарья Шмелева сломала велосипед при падении в ¼ финала чемпионата Европы в Берлине.

Источник: РИА "Новости"

В индивидуальном спринте в ¼ финала встретились призеры Олимпийских игр, лидеры женской сборной России Шмелева и Анастасия Войнова.

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Первый заезд выиграла Шмелева, во время второго заезда спортсменки упали, и потребовалось выйти на старт заново. В перезаезде победила Войнова, а в третьем — Шмелева, которая вышла в полуфинал. При падении Шмелева сломала велосипед.

«Никаких серьезных повреждений у меня нет, — в свою очередь рассказала Войнова корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Жаль только, что Даша сломала велосипед, и дальше ей будет не совсем комфортно бороться».

Полуфиналы и финал в спринте пройдут на чемпионате Европы в воскресенье.

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