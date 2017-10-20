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23:15 (мск), источник: ТАСС

Дмитриев завоевал бронзу чемпионата Европы по велотреку в спринте

ТАСС, 20 октября. Россиянин Денис Дмитриев стал бронзовым призером чемпионата Европы по велотреку в спринте. Соревнования проходят в Берлине.

Источник: РИА "Новости"

Победителем стал француз Себастьян Вигьер. Второе место занял голландец Джеффри Хугланд.

Эта медаль стала седьмой для сборной России на чемпионате. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли командный спринт, а мужская сборная в составе Александра Евтушенко, Мамыра Сташа, Сергея Шилова, Дмитрия Соколова и Алексея Курбатова завоевала бронзу в командной гонке преследования. Кроме того, серебряная медаль в активе Евгении Аугустинас в групповой гонке на вылет. Гульназ Бадыкова стала второй в гонке по очкам, а Максим Пискунов — в гонке с выбыванием, Шмелева завоевала бронзу в гите на 500 м.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

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