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23:31 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку

ТАСС, 19 октября. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли первое место в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.

В финальном заезде российские спортсменки опередили команду Германии. Бронзу завоевала сборная Нидерландов, опередившая в заезде за третье место француженок.

Эта медаль стала третьей для сборной России на турнире и первой золотой. Ранее Евгения Аугустинас (Романюта) стала второй в женской гонке с выбыванием, а мужская сборная завоевала бронзу в командной гонке преследования.

Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года. Кроме того, ранее вместе они завоевывали по два золота чемпионатов мира и Европы.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

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