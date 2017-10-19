Россиянки Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку
ТАСС, 19 октября. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли первое место в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.
ТАСС, 19 октября. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли первое место в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.
В финальном заезде российские спортсменки опередили команду Германии. Бронзу завоевала сборная Нидерландов, опередившая в заезде за третье место француженок.
Эта медаль стала третьей для сборной России на турнире и первой золотой. Ранее Евгения Аугустинас (Романюта) стала второй в женской гонке с выбыванием, а мужская сборная завоевала бронзу в командной гонке преследования.
Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года. Кроме того, ранее вместе они завоевывали по два золота чемпионатов мира и Европы.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье.