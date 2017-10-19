Россияне поборются за бронзу ЧЕ по велоспорту на треке в командной гонке

В четверг российская команда в составе Александра Евтушенко, Мамыра Сташа, Дмитрия Соколова и Алексея Курбатова в первом раунде показала время 3 минуты 57,688 секунды и проиграла заезд сборной Италии в борьбе за выход в финал, но в итоге попала в утешительный финал за бронзу, где встретится с немцами. За золото в данном виде программы поборются сборные Италии и Франции.

В женской командной гонке сборная России в составе Гульназ Бадыковой, Александры Чекиной, Александры Гончаровой и Анастасии Яковенко, лишившись шансов на борьбу за золото по итогам квалификации, в первом раунде показала только третье время (4.34,062) среди команд, не вышедших в финал, и не сможет побороться за бронзу.