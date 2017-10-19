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00:54 (мск), источник: ТАСС

Перкинс, Дмитриев и Войнова стартуют на чемпионате Европы по велотреку

ТАСС, 19 октября. Чемпионат Европы по велоспорту на треке стартует в четверг в Берлине. На турнире выступят сильнейшие спринтеры России — Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, а также Шейн Перкинс, который выступит на первом крупном турнире в составе российской сборной.

Источник: ИТАР-ТАСС

На чемпионате Европы будут разыграны медали в 23 дисциплинах, в том числе 10 олимпийских — индивидуальном и командном спринте, кейрине, омниуме и командной гонке преследования у мужчин и женщин. Кроме того, состоятся индивидуальные гонки преследования, гонки по очкам, скретч, мэдисон, гонка на выбывание и мужчин и женщин, гит на 500 м у женщин и 1 км — у мужчин, а также мужская стайерская гонка.

В составе сборной России в командной гонке преследования выступят Александр Евтушенко, Мамыр Сташ, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов, Алексей Курбатов, Анастасия Яковенко, Гульназ Бадыкова, Александра Гончарова, Александра Чекина, Евгения Аугустинас. В командном спринте выступят Дмитриев, Якушевский, Перкинс, Войнова и Шмелева, в индивидуальном спринте — Дмитриев, Якушевский, Войнова и Шмелева, в кейрине — Дмитриев, Перкинс, Войнова и Шмелева.

Пискунов и Аугустинас заявлены в гонке с выбыванием и скретче, Александр Васюхно, Александр Дубченко, Войнова и Шмелева — в гите, Сташ и Гончарова — в омниуме. Александр Евтушенко и Анастасия Яковенко выступят в индивидуальной гонке преследования, Денис Некрасов и Гульназ Бадыкова — в гонке по очкам, Виктор Манаков, Максим Пискунов, Мария Аверина и Галина Стрельцова — в мэдисоне.

Титулы защищают Якушевский, Войнова и Шмелева

Год назад на чемпионате Европы во французском Сент-Кантене Якушевский победил в спринте, Шмелева — в гите на 500 м, Войнова и Шмелева — в командном спринте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российская сборная по велоспорту на треке выступила в сильнейшем составе, оставшись без золотых медалей. Войнова и Шмелева выиграли серебро, уступив лишь китаянкам Гун Цзиньцзи и Чжун Тяньши. Россиянки остаются главными фаворитами чемпионата Европы — в апреле Войнова и Шмелева победили в командном спринте на чемпионате мира в Гонконге, а Шмелева там же стала первой в гите.

Дмитриев на ОИ-2016 занял третье место в индивидуальном спринте, уступив британцам Джейсону Кенни и Кэллуму Скиннеру, при этом в Берлине выступит лишь Скиннер, который стал олимпийским чемпионом в командном спринте. На чемпионате мира в Гонконге Дмитриев впервые стал чемпионом мира, победив в индивидуальном спринте.

В составе сборной России на чемпионате Европы в Берлине впервые выступит 30-летний уроженец Австралии Шейн Перкинс — двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года в спринте. В августе Перкинс получил российское гражданство, став чемпионом России в команде и кейрине, однако в спринте уступил в полуфинале Якушевскому.

Чемпионат Европы пройдет в течение четырех дней на велодроме столицы Германии и завершится в воскресенье. Первое первенство континента по велоспорту на треке состоялось в 2010 году в польском Прушкове. За семь турниров российские гонщики завоевали 47 медалей (из них 16 — золотые), уступая лишь соперникам из Великобритании.

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