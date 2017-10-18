Новое полотно Берлина: ЧЕ по велоспорту на треке стартует в столице Германии

Источник: РИА "Новости"

Реставрация этого объекта, который примет турнир с 18 по 22 октября, обошлась в 1,6 миллионов евро. В общей сложности строителям пришлось потратить 220 тысяч гвоздей и 55 км досок, чтобы установить новое полотно на треке, где в 2014 году стояла чаша бассейна и проводились соревнования пловцов в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта. Теперь 338 гонщиков из 28 стран Европы опробуют новое полотно трека в борьбе за 22 комплекта наград.

Сборная России на этот чемпионат Европы, в отличие от прошлогоднего, который пропустил призер Олимпийских игр Денис Дмитриев, приехала сильнейшим составом, но в команде есть и дебютанты турнира. Например, двукратный чемпион мира Шейн Перкинс. В его карьере была и медаль Игр, и самые престижные трековые соревнования, но на чемпионатах Европы он не выступал просто потому, что до этого года защищал цвета Австралии.

Дебют на российском уровне у Перкинса состоялся на чемпионате страны, по ходу которого он и узнал новость о том, что сможет выступать за сборную России. После этого Перкинс успел получить паспорт, разрешение от Международного союза велосипедистов и вот уже ждет своего дебюта за новую сборную на чемпионате Европы, где заявлен в командном спринте и кейрине.

Командный спринт он поедет с Дмитриевым и действующим чемпионом Европы в индивидуальном спринте Павлом Якушевским. Запасным на этот вид программы стоит Александр Дубченко. «Но мы решили проехать командный спринт все же сильнейшим на данный момент составом, Дубченко, знаем, всегда будет готов в случае чего выйти на замену», — рассказал агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.

Лидеры женской команды сборной России, призеры Игр-2016 Анастасия Войнова и Дарья Шмелева проедут все спринтерские виды. Обе стартуют в майках чемпионок мира в командном спринте, а Шмелева, также в радужной майке, проедет и гит. «Работаю над тем, чтобы подтянуть все спринтерские виды. На трех международных соревнованиях после чемпионата мира я выиграла кейрин, в спринте была второй. Так что потихонечку учусь, развиваюсь», — рассказала она.

Но тренерский штаб надеется, что россияне проявят себя не только в спринте, но и в темповых видах программы. «У нас в отличной форме Александр Евтушенко и я надеюсь на то, что ребята смогут побороться за подиум в командной гонке, у нас есть предпосылки в это верить», — отметил Ковпанец.