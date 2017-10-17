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15:54 (мск), источник: Р-Спорт

Велогонщики на «Тур де Франс-2018» совершат восхождение на Альп д’Юэз

Презентация маршрута веломногодневки «Тур де Франс» 2018 года состоялась во вторник в Париже, сообщается в пресс-релизе организаторов гонки.

Источник: AP 2017

Общая протяженность многодневки, которая пройдет в 105-й раз в истории, составит чуть более 3300 километров, запланирован 21 этап.

Старт гонки состоится в департаменте Вандея на западе Франции 7 июля — чуть позже, чем обычно, из-за чемпионата мира по футболу в России. На третьем этапе пройдет командная конка с раздельным стартом, на предпоследнем — индивидуальная. Маршрут «Большой петли» будет включать в себя ряд знаменитых вершин, в том числе восхождение на Альп д’Юэз. Завершится многодневка 29 июля в Париже на Елисейских полях.

В 2017 году победителем престижной веломногодневки стал британец Крис Фрум.

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