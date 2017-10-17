Велогонщики на «Тур де Франс-2018» совершат восхождение на Альп д’Юэз

Старт гонки состоится в департаменте Вандея на западе Франции 7 июля — чуть позже, чем обычно, из-за чемпионата мира по футболу в России. На третьем этапе пройдет командная конка с раздельным стартом, на предпоследнем — индивидуальная. Маршрут «Большой петли» будет включать в себя ряд знаменитых вершин, в том числе восхождение на Альп д’Юэз. Завершится многодневка 29 июля в Париже на Елисейских полях.