Велогонщики на «Тур де Франс-2018» совершат восхождение на Альп д’Юэз

Общая протяженность многодневки, которая пройдет в 105-й раз в истории, составит чуть более 3300 километров, запланирован 21 этап.
Старт гонки состоится в департаменте Вандея на западе Франции 7 июля — чуть позже, чем обычно, из-за чемпионата мира по футболу в России. На третьем этапе пройдет командная конка с раздельным стартом, на предпоследнем — индивидуальная. Маршрут «Большой петли» будет включать в себя ряд знаменитых вершин, в том числе восхождение на Альп д’Юэз. Завершится многодневка 29 июля в Париже на Елисейских полях.
В 2017 году победителем престижной веломногодневки стал британец Крис Фрум.