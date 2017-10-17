Лидер «Астаны» Фабио Ару подписал трехлетний контракт с командой UAE Team Emirates

В арабской профессиональной велокоманде 27-летний итальянский гонщик продолжит карьеру после шести лет, проведенных в казахстанском проекте.

«Для меня честь, что руководство и спонсоры команды UAE Team Emirates хочет объединить свои и наши устремления в велоспорте, благодарю их за веру в меня, надеюсь, что оправдаю их ожидания. Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто до этого момента работал со мной, помогал в моей карьере, они все играли важную роль в моем росте», — прокомментировал Ару свой переход в новую команду.

«Мы с радостью приветствуем приход такого чемпиона, как Фабио Ару. Его мастерство великолепно соответствует целям нашей команды. Помимо невероятного потенциала Ару мне бы хотелось отметить, что он — гонщик, которого любят болельщики за его благородство, которое он проявляет в гонках», — сказал спортивный директор UAE Team Emirates Карло Саронни.