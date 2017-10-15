Итальянский велогонщик Улисси поднялся на восемь мест в рейтинге Мирового тура
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Представляющий команду UAE Team Emirates Улисси, в воскресенье выигравший «Тур Турции», набрал 1569 очков и теперь располагается на 16-й строчке.
Лидирует в рейтинге бельгиец Грег ван Авермат (BMC, 3582 очка), вторым идет британец Крис Фрум из Sky (3452), замыкает тройку лучших голландец Том Дюмулен (Sunweb, 2545). Лучшим среди россиян остается Ильнур Закарин из
В командном зачете первое место занимает Sky (12689), далее идет
В национальном зачете первой идет Бельгия (14186), второй — Италия (13829), третьей — Франция (11963). Россия (3342) занимает 17-ю строчку.