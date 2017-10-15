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Забелинская во Франции остановилась в шаге от подиума в своей последней гонке сезона
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Престижные соревнования в индивидуальной гонке Chrono des Nations прошли во Франции в воскресенье.
Победила француженка Одри Кордон (Wiggle High5), проехавшая 26,45 км за 35 минут 45 секунд. Второй стала бельгийка
Забелинская стала четвертой (+31 секунда).
Как сообщила ранее Забелинская агентству «Р-Спорт», эта гонка являлась для нее последней в сезоне.