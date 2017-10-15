Забелинская во Франции остановилась в шаге от подиума в своей последней гонке сезона

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Вылетевший из Москвы самолет вернулся из-за инцидента на борту
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Черноморец Од0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Малага0
Леганес0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье2
Ницца0
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона1
Вильярреал2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЛокомотивБ6
Северсталь5
Хоккей. КХЛ
17:00
СКАОТ2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн1
Сочи3
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо3
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р1
Торпедо НН3
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит2
Салават Юлаев0
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Хоккей. НХЛ
16.10
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Хоккей. НХЛ
16.10
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
16.10
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
19:33 (мск), источник: Р-Спорт

Забелинская во Франции остановилась в шаге от подиума в своей последней гонке сезона

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская заняла четвертое место в своей заключительной гонке сезона-2017, которая состоялась во Франции.

Престижные соревнования в индивидуальной гонке Chrono des Nations прошли во Франции в воскресенье.

Победила француженка Одри Кордон (Wiggle High5), проехавшая 26,45 км за 35 минут 45 секунд. Второй стала бельгийка Анн-Софи Дейк (Drops, +11 секунд), третьей — британка Хэйли Симмондс (WNT Pro Cycling, +23 секунды).

Забелинская стала четвертой (+31 секунда).

Как сообщила ранее Забелинская агентству «Р-Спорт», эта гонка являлась для нее последней в сезоне.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Глушаков: Когда я забил, Ещенко крикнул: «С возвращением»
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь