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19:06 (мск), источник: Р-Спорт

Велогонщик Брутт вне состава «Газпром-Русвело» на сезон-2018 и ищет новую команду

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Павел Брутт заявил, что не будет выступать за «Газпром-Русвело» в сезоне-2018 и сейчас занят поиском новой команды.

Брутт провел восемь сезонов в Мировом туре, выступая за «Катюшу» (2009−2014) и Tinkoff (2015−2016). Сезон-2017 он провел в российской проконтинентальной команде «Газпром-Русвело».

«Контракта на 2018 год у меня с “Газпром-Русвело” не будет, сейчас ищу возможность подписать контракт с новой командой», — сообщил Брутт корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Брутт проехал 14 Гранд-туров, на его счету 8 профессиональных побед, в том числе на этапе «Джиро д’Италия"-2008.

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