Велогонщик Брутт вне состава «Газпром-Русвело» на сезон-2018 и ищет новую команду

Брутт провел восемь сезонов в Мировом туре, выступая за «Катюшу» (2009−2014) и Tinkoff (2015−2016). Сезон-2017 он провел в российской проконтинентальной команде «Газпром-Русвело».

«Контракта на 2018 год у меня с “Газпром-Русвело” не будет, сейчас ищу возможность подписать контракт с новой командой», — сообщил Брутт корреспонденту агентства «Р-Спорт».