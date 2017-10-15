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Велогонщик Брутт вне состава «Газпром-Русвело» на сезон-2018 и ищет новую команду
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Брутт провел восемь сезонов в Мировом туре, выступая за «Катюшу» (2009−2014) и Tinkoff (2015−2016). Сезон-2017 он провел в российской проконтинентальной команде «Газпром-Русвело».
«Контракта на 2018 год у меня с “Газпром-Русвело” не будет, сейчас ищу возможность подписать контракт с новой командой», — сообщил Брутт корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Брутт проехал 14