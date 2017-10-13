Казахстанец Асылхан Турар стал победителем Кубка Азии в омниуме
Асылхан Турар стал победителем Кубка Азии в омниуме, сообщает
Асылхан Турар стал победителем Кубка Азии в омниуме, сообщает
Соревнования прошли с 10 по 12 октября в столице Индии
Победу в одной из сложнейших гонок — омниуме, включающей в себя четыре вида дисциплин: скретч, темпо, элиминатор и гонку по очкам — принес 20-летний Асылхан Турар. Он выиграл на первом и последнем этапах «королевской гонки», уступив в темпо китайцу Ляну Гуо и в элиминаторе узбекистанцу Руслану Федорову. Асылхан Турар закончил гонку со значительным преимуществом в 14 очков, оставив позади Лэмби Эштона из США и Ляна Гуо из Китая.
Днем ранее Асылхан Турар заполучил бронзовую медаль Кубка Азии в индивидуальной гонке преследования, а его партнер по команде Владимир Цой занял второе место в гонке по очкам, пополнив копилку казахстанской сборной серебряной медалью.