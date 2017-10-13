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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Асылхан Турар стал победителем Кубка Азии в омниуме

Асылхан Турар стал победителем Кубка Азии в омниуме, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации велоспорта.

Соревнования прошли с 10 по 12 октября в столице Индии Нью-Дели. Завоевав три призовые медали, казахстанские гонщики снова доказали, что являются одними из лидеров азиатского континента на треке.

Победу в одной из сложнейших гонок — омниуме, включающей в себя четыре вида дисциплин: скретч, темпо, элиминатор и гонку по очкам — принес 20-летний Асылхан Турар. Он выиграл на первом и последнем этапах «королевской гонки», уступив в темпо китайцу Ляну Гуо и в элиминаторе узбекистанцу Руслану Федорову. Асылхан Турар закончил гонку со значительным преимуществом в 14 очков, оставив позади Лэмби Эштона из США и Ляна Гуо из Китая.

Днем ранее Асылхан Турар заполучил бронзовую медаль Кубка Азии в индивидуальной гонке преследования, а его партнер по команде Владимир Цой занял второе место в гонке по очкам, пополнив копилку казахстанской сборной серебряной медалью.

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