Казахстанец Асылхан Турар стал победителем Кубка Азии в омниуме

Соревнования прошли с 10 по 12 октября в столице Индии Нью-Дели. Завоевав три призовые медали, казахстанские гонщики снова доказали, что являются одними из лидеров азиатского континента на треке.

Победу в одной из сложнейших гонок — омниуме, включающей в себя четыре вида дисциплин: скретч, темпо, элиминатор и гонку по очкам — принес 20-летний Асылхан Турар. Он выиграл на первом и последнем этапах «королевской гонки», уступив в темпо китайцу Ляну Гуо и в элиминаторе узбекистанцу Руслану Федорову. Асылхан Турар закончил гонку со значительным преимуществом в 14 очков, оставив позади Лэмби Эштона из США и Ляна Гуо из Китая.