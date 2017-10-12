Велокоманда «Астана» продлила контракт с казахстанцем Тлеубаевым

«Очень рад продлить контракт с “Астаной”. Здесь я чувствую себя как дома, и всегда готов помогать команде в достижении общих целей. Это здорово — когда после совместных усилий, мы добиваемся успеха», — прокомментировал Тлеубаев.

30-летний гонщик проводит свой пятый сезон в «Астане».. В 2014-м году он одержал победу в групповой гонке чемпионата Азии, а в 2016-м выиграл один из этапов «Тура Хайнаня».

В нынешнем сезоне Тлеубаев был одним из основных помощников для лидеров команды на весенних классических гонках, а кроме того поддерживал молодого спринтера Риккардо Минали во время массовых спринтов. В данный момент Тлеубаев принимает участие в «Туре Турции».

«Руслан — отличный командный гонщик, который на 100 процентов предан командным целям. Он очень полезен на классических гонках, а в этом году прекрасно проявил себя в качестве “развозчика” для нашего молодого спринтера Минали, который уже сумел завоевать несколько призовых мест. В любой команде гонщики такой специализации, как у Тлеубаева — очень важны. За пять лет Руслан хорошо вписался в командные построения», — сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.