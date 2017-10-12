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16:53 (мск), источник: Prosports.kz

«Астана» продлила контракт с Русланом Тлеубаевым

Казахстанский гонщик Руслан Тлеубаев следующий сезон проведет в составе велокоманды «Астана».

«Очень рад продлить контракт с «Астаной». Здесь я чувствую себя как дома, и всегда готов помогать команде в достижении общих целей. Это здорово — когда после совместных усилий, мы добиваемся успеха, — цитирует Тлеубаева официальный сайт команды.

30-летний гонщик проводит пятый сезон в «Астане». В 2014 году он одержал победу в групповой гонке чемпионата Казахстана, Казахстанский гонщик Руслан Тлеубаев следующий сезон проведет в составе велокоманды «Астана».

«Оуслан — отличный командный гонщик, который на 100% предан командным целям. Он очень полезен на классических гонках, а в этом году прекрасно проявил себя в качестве «развозчика» для нашего молодого спринтера Минали, который уже сумел завоевать несколько призовых мест. В любой команде гонщики такой специализации, как у Тлеубаева — очень важны. За пять лет Руслан хорошо вписался в командные построения, — сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

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