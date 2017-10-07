The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира
Ару — шестой по итогам «Джиро ди Ломбардия»
Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Италии «Джиро ди Ломбардия».
Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Италии «Джиро ди Ломбардия».
Победителем гонки стал итальянский гонщик команды «Bahrain-Merida» Винченцо Нибали, вторым финишировал француз Жулиан Алафилипп из «Quick-Step Floors», еще один представитель Италии Джанни Москон из «Sky» стал третьим..
Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал, финишировавший шестым Фабио Ару.
«Джиро ди Ломбардия».
Бергамо — Комо. 247 километров
1. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain-Merida») — 6:15:29
2. Жулиан Алафилипп (Франция,
3. Джанни Москон (Италия, «Sky») — +0:38
6. Фабио Ару (Италия, «Астана»).