Капитан «Астаны» Ару стал третьим на старейшей классической гонке в мире

«Я доволен сегодняшним результатом. Оказаться на подиуме в такой престижной гонке с великой историей — это здорово. В течение последней недели я все время прибавляю — в прошлую субботу на “Джиро делл’Эмилия” я уже чувствовал себя неплохо, а позавчера на “Тре Валли Варезине” было еще лучше. Сегодня удалось сделать еще один шаг вперед и подняться на подиум. Команда провела отличную гонку — Карл Патрик Лаук хорошо поработал в отрыве, Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао очень мощную поддержку оказали в финале. Что ж, теперь все мысли о “Туре Ломбардии”. Сложно предсказать, какой будет гонка в субботу. В гонке будет много фаворитов, соперники находятся в очень хорошей форме. Я постараюсь показать свой максимум, и посмотрим, чего получится достичь», — рассказал Фабио Ару.