Капитан «Астаны» Ару стал третьим на старейшей классической гонке в мире

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс10
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Югра
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Грузия
Уэльс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзБ4
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало СэйбрзБ2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Колорадо Эвеланш4
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Ирландия
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
Македония
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Лихтенштейн
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Албания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Исландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Украина
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Северная Ирландия1
Германия3
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Сан-Марино0
Норвегия8
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Черногория0
Дания1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Румыния3
Казахстан1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Англия1
Словения0
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Мальта1
Литва1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Шотландия1
Словакия0
Все события
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» Ару стал третьим на старейшей классической гонке в мире

Капитан «Астаны» итальянец Фабио Ару занял третье место на старейшей классической гонке в мире «Милан-Турин», которая прошла в Италии, сообщается на официальном сайте казахстанской велокоманды.

Дистанция гонки составляла 186 километров. По традиции последних лет, гонку венчало двойное восхождение на сложнейший подъем к церкви Базилика ди Суперга в Турине. Перед вторым и заключительным подъемом команда «Астана» взяла под контроль ход гонки — Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао отлично вывезли Фабио Ару вперед, подготовив плацдарм для дальнейшей атаки.

На заключительных четырех километрах дистанции сформировалась небольшая группа лидеров, в числе которых был и Фабио Ару. Позже, из этой группы атаковал колумбиец Ригоберто Уран, которому удалось набрать небольшое преимущество, которого хватило для победы в этой гонке.

За спиной Урана разворачивалась борьба за оставшиеся два места на призовом подиуме — Фабио Ару несколько раз контратаковал и, в итоге, занял третье место, пропустив вперед лишь британца Адама Йейтса, который стал вторым.

Как отмечает сайт казахстанской велокоманды, очень хорошую гонку провел стажер «Астаны» Карл Патрик Лаук, который стал участником длительного отрыва, нейтрализованного лишь в начале первого восхождения к Базилике Суперги.

«Я доволен сегодняшним результатом. Оказаться на подиуме в такой престижной гонке с великой историей — это здорово. В течение последней недели я все время прибавляю — в прошлую субботу на “Джиро делл’Эмилия” я уже чувствовал себя неплохо, а позавчера на “Тре Валли Варезине” было еще лучше. Сегодня удалось сделать еще один шаг вперед и подняться на подиум. Команда провела отличную гонку — Карл Патрик Лаук хорошо поработал в отрыве, Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао очень мощную поддержку оказали в финале. Что ж, теперь все мысли о “Туре Ломбардии”. Сложно предсказать, какой будет гонка в субботу. В гонке будет много фаворитов, соперники находятся в очень хорошей форме. Я постараюсь показать свой максимум, и посмотрим, чего получится достичь», — рассказал Фабио Ару.

WBC рассмотрит возможность создания новой весовой категории
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ
Коррупция, пьянка и средний палец. Сборная Англии едет в Россию
Сборная Аргентины сыграла вничью с Перу в отборе ЧМ-2018
Роберт Левандовски обновил рекорд отборочных турниров УЕФА
«Питтсбург» Малкина пропустил 10 шайб в матче НХЛ с «Чикаго»
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Бразилия не смогла обыграть Боливию в матче отбора ЧМ-2018
Новости
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь