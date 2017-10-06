Капитан «Астаны» Ару стал третьим на старейшей классической гонке в мире

Дистанция гонки составляла 186 километров. По традиции последних лет, гонку венчало двойное восхождение на сложнейший подъем к церкви Базилика ди Суперга в Турине. Перед вторым и заключительным подъемом команда «Астана» взяла под контроль ход гонки — Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао отлично вывезли Фабио Ару вперед, подготовив плацдарм для дальнейшей атаки.
На заключительных четырех километрах дистанции сформировалась небольшая группа лидеров, в числе которых был и Фабио Ару. Позже, из этой группы атаковал колумбиец Ригоберто Уран, которому удалось набрать небольшое преимущество, которого хватило для победы в этой гонке.
За спиной Урана разворачивалась борьба за оставшиеся два места на призовом подиуме — Фабио Ару несколько раз контратаковал и, в итоге, занял третье место, пропустив вперед лишь британца Адама Йейтса, который стал вторым.
Как отмечает сайт казахстанской велокоманды, очень хорошую гонку провел стажер «Астаны» Карл Патрик Лаук, который стал участником длительного отрыва, нейтрализованного лишь в начале первого восхождения к Базилике Суперги.
«Я доволен сегодняшним результатом. Оказаться на подиуме в такой престижной гонке с великой историей — это здорово. В течение последней недели я все время прибавляю — в прошлую субботу на “Джиро делл’Эмилия” я уже чувствовал себя неплохо, а позавчера на “Тре Валли Варезине” было еще лучше. Сегодня удалось сделать еще один шаг вперед и подняться на подиум. Команда провела отличную гонку — Карл Патрик Лаук хорошо поработал в отрыве, Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао очень мощную поддержку оказали в финале. Что ж, теперь все мысли о “Туре Ломбардии”. Сложно предсказать, какой будет гонка в субботу. В гонке будет много фаворитов, соперники находятся в очень хорошей форме. Я постараюсь показать свой максимум, и посмотрим, чего получится достичь», — рассказал Фабио Ару.