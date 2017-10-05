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17:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Газпром-Русвело» сохранит российский состав в сезоне-2018, тренером будет Локателли

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» сохранит чисто российский состав в сезоне-2018, главным тренером станет итальянец Оливано Локателли, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил в четверг, что «Газпром-Русвело» претендует на сохранение статуса проконтинентальной команды на сезон-2018.

Лицензия проконтинентальной команды позволит «Газпром-Русвело» выступать в гонках Мирового тура, в том числе в Гранд-турах, на правах wildcard.

В своей истории команда «Газпром-Русвело» уже дважды стартовала на «Джиро д’Италия» — в 2016 и 2017 годах. На данный момент времени «Газпром-Русвело» является единственной профессиональной российской командой и останется таковой в 2018 году в случае подтверждения лицензии.

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