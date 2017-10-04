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4 октября 2017, 18:51 | Летние: Велоспорт | ТАСС

СМИ: Допинг-проба «Б» испанского велогонщика Санчеса дала положительный результат

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Положительный допинг-тест испанского велогонщика команды BMC Самуэля Санчеса, являющегося олимпийским чемпионом 2008 года, подтвержден результатами вскрытия пробы «Б». Об этом сообщает испанская газета Marca со ссылкой на адвокатов спортсмена.

В августе 2017 года Международный союз велосипедистов (UCI) на неопределенный срок отстранил Санчеса от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В допинг- пробе «А» спортсмена, взятой 9 августа 2017 года, было обнаружено запрещенное вещество GHRP-2, которое является стимулятором гормона роста.

Ранее BMC также временно отстранила от гонок Санчеса до вскрытия пробы «B».

Сам гонщик ранее заявлял, что невиновен. Он подчеркивал, что ему 39 лет и он уже собирается завершать карьеру, поэтому никакого смысла в употреблении им допинга нет и быть не может.

Санчес является олимпийским чемпионом Игр-2008 года в Пекине в групповой гонке.
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