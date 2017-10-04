СМИ: Допинг-проба «Б» испанского велогонщика Санчеса дала положительный результат

В августе 2017 года Международный союз велосипедистов (UCI) на неопределенный срок отстранил Санчеса от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В допинг- пробе «А» спортсмена, взятой 9 августа 2017 года, было обнаружено запрещенное вещество GHRP-2, которое является стимулятором гормона роста.

Ранее BMC также временно отстранила от гонок Санчеса до вскрытия пробы «B».

Сам гонщик ранее заявлял, что невиновен. Он подчеркивал, что ему 39 лет и он уже собирается завершать карьеру, поэтому никакого смысла в употреблении им допинга нет и быть не может.

Санчес является олимпийским чемпионом Игр-2008 года в Пекине в групповой гонке.