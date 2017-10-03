Чем запомнилась велогонка «Тур Алматы-2017»

После каждого крупного спортивного и не только спортивного события наступает период грустного «послевкусия». «Тур Алматы-2017» нашел своих героев — обладателей всех маек, а главным действующим лицом вновь стал гонщик «Астаны» Алексей Луценко. Несмотря на то, что уже стартовала организационная работа над «Туром Алматы-2018», официальный сайт соревнований предлагает вам еще раз пробежаться по главным отметкам юбилейной, пятой велогонки в южной столице Казахстана, из-за чего этот тур точно будут помнить.

Впервые в два дня!

Не все до конца осознали масштаб именно этого изменения в формате «Тура Алматы», тогда как на этом стоит акцентировать отдельное внимание. Наш тур стал многодневным, что открывает перспективы расширения, а значит и повышения престижа гонки, как в глазах профессиональных команд, так и в глазах участников по всему миру. Уже озвучено желание как минимум финишировать в следующем году на «Шымбулаке», но не исключено, что и дней будет больше!

Компромисс с автомобилистами.

Очень много критики выслушали организаторы в предыдущие четыре сезона «Тура Алматы» именно из-за транспортного коллапса. В этом сезоне впервые была применена практика «динамичного» перекрытия дорог — когда движение на улицах перекрывалось только в момент проезда участников гонки. Да, получилось не без «скрипа», но то, что «дышалось» в Алматы автомобилистам в этот раз легче — это факт. В будущем организаторы обещают наладить эту систему еще лучше, чтобы не доставлять жителям города дискомфорта вовсе.

Медеу.

Горный финиш полностью оправдал себя! Если на первом этапе погода была к участникам «Тура Алматы» не доброжелательна (настолько, что даже трансляция прерывалась из-за низкой облачности), то второй этап прошел в идеальных условиях. Картинку с вертолетов и мотоциклов отметили по всему миру. А тот самый подъем на Медеу запомнился не только сумасшедшими видами, но и серьезной борьбой в пелотоне — далеко не все справились с коварными градиентами.

Триумф «Астаны».

«Тур Алматы» — территория Алексея Луценко. Так отметил комментатор Eurosport — Сергей Курдюков. В этот раз утверждение подтвердилось отчасти. Алексей выиграл и первый этап и в четвертый раз генеральный зачет, но Якоб Фульсанг отобрал у напарника по команде «абсолютный триумф», оказавшись лучше на втором этапе. В любом случае казахстанские гонщики доминируют, но с каждым годом делать это все сложнее и сложнее.

Дотянуться до звезд.

В этом году у любого поклонника велоспорта была уникальная возможность не просто понаблюдать за гонками мирового масштаба, но и фактически стать их участником. За два дня до первого этапа прошли любительские заезды со звездами «Астаны», а победитель состязаний Ахметбек Шынгыс смог провести тур в качестве пассажира специального автомобиля сопровождения. Таким образом вся борьба за медали юбилейной гонки развернулась у него буквально на ладони.

Алматы — велосипедный мегаполис.

Как бы кто не ворчал — Алматы превращается в настоящий крупный велосипедный мегаполис со своими правилами и культурой. Все больше велодорожек, все больше жителей города меняют душный общественный транспорт на двухколесный экологический. И отсюда такой большой интерес к гонке, как «онлайн» — через интернет и по телевизору, так и «оффлайн» — тысячи людей пришли поболеть за наших спортсменов и понаблюдать за борьбой известных команд, несмотря на мягко говоря непривычно прохладную осень.

Мы уже ждем «Тур Алматы-2018».

«Тур Алматы» отметил свой первый юбилей. Цифра «5» — очень маленькая, но уже очень гордая и крайне амбициозная. Тур будет расширяться, будет привлекать звезд еще, будет укреплять за собой звание ключевой велогонкой в Азии. «Тур Алматы» творит историю, спешите следить за ним — будьте частью этой истории!