Гонщики стартовали у «Халык Арены», а затем проехали несколько кругов по маршруту ВОАД — Аль-Фараби (развороты на развязке Кульжинского тракта и на развязке Парка Первого Президента). Кульминацией гонки стал финальный спринт от Парка Первого Президента до высокогорного спортивного комплекса «Медеу» (по проспекту Достык).

В итоге на финальном отрезке Фульсанг предпринял атаку, которая и завершилась победой.

Напомним, что победителем первого этапа стал казахстанский велогонщик Алексей Луценко из «Астаны». Он на 19 секунд опередил французского гонщика Реми ди Грегорио и на 21 — иранца Мирсамада Пур Сейед Голакхура. Четвертым со временем иранца финишировал еще один казахстанский гонщик «Астаны» Бахтияр Кожатаев. Видео первого этапа «Тура Алматы-2017» и победы Алексея Луценко.

По итогам первого этапа Луценко надел на себя майку лидера, а также лучшего казахстанского гонщика. Фоминых возглавил зачет горняков, а итальянец Альберто Чечин — зачет спринтеров. Комментарий казахстанского гонщика после победы можно прочитать здесь.