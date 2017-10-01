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1 октября 2017, 16:03 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Фульсанг из «Астаны» выиграл второй этап «Тура Алматы-2017», а Луценко — гонку

Победителем второго этапа двухдневной велогонки «Тур Алматы-2017» стал датский гонщик казахстанской «Астаны» Якоб Фульсанг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гонщики стартовали у «Халык Арены», а затем проехали несколько кругов по маршруту ВОАД — Аль-Фараби (развороты на развязке Кульжинского тракта и на развязке Парка Первого Президента). Кульминацией гонки стал финальный спринт от Парка Первого Президента до высокогорного спортивного комплекса «Медеу» (по проспекту Достык).

В итоге на финальном отрезке Фульсанг предпринял атаку, которая и завершилась победой.

Напомним, что победителем первого этапа стал казахстанский велогонщик Алексей Луценко из «Астаны». Он на 19 секунд опередил французского гонщика Реми ди Грегорио и на 21 — иранца Мирсамада Пур Сейед Голакхура. Четвертым со временем иранца финишировал еще один казахстанский гонщик «Астаны» Бахтияр Кожатаев. Видео первого этапа «Тура Алматы-2017» и победы Алексея Луценко.

По итогам первого этапа Луценко надел на себя майку лидера, а также лучшего казахстанского гонщика. Фоминых возглавил зачет горняков, а итальянец Альберто Чечин — зачет спринтеров. Комментарий казахстанского гонщика после победы можно прочитать здесь.

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