Фульсанг из «Астаны» выиграл второй этап «Тура Алматы-2017», а Луценко — гонку
Победителем второго этапа двухдневной велогонки «Тур Алматы-2017» стал датский гонщик казахстанской «Астаны» Якоб Фульсанг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Гонщики стартовали у «Халык Арены», а затем проехали несколько кругов по маршруту ВОАД —
В итоге на финальном отрезке Фульсанг предпринял атаку, которая и завершилась победой.
Напомним, что победителем первого этапа стал казахстанский велогонщик Алексей Луценко из «Астаны». Он на 19 секунд опередил французского гонщика Реми ди Грегорио и на 21 — иранца Мирсамада Пур Сейед Голакхура. Четвертым со временем иранца финишировал еще один казахстанский гонщик «Астаны» Бахтияр Кожатаев. Видео первого этапа «Тура Алматы-2017» и победы Алексея Луценко.
По итогам первого этапа Луценко надел на себя майку лидера, а также лучшего казахстанского гонщика. Фоминых возглавил зачет горняков, а итальянец Альберто Чечин — зачет спринтеров. Комментарий казахстанского гонщика после победы можно прочитать здесь.
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