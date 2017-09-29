Российский велогонщик Мамыкин подписал контракт с испанской командой Burgos BH

Срок и сумма контракта не раскрываются. Отмечается, что благодаря приглашению таких гонщиков, как 22-летний Мамыкин, Burgos BH на следующий сезон рассчитывает получить лицензию профессиональной континентальной команды.

Мамыкин с 2015 года выступал за команду Мирового тура «Катюша». В 2016 году на престижной многодневке «Вуэльта Испании» он занял 24-е место в общем зачете, а в 2017-м не сумел финишировать из-за травмы. На «Джиро д’Италия» в 2017 году россиянин стал 87-м. Также в его активе восьмое место на «Вэульте Бургоса» в 2016 году и победа в зачете молодых гонщиков.