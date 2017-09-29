Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/31171545/
29 сентября 2017, 16:42 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Российский велогонщик Мамыкин подписал контракт с испанской командой Burgos BH

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Матвей Мамыкин подписал контракт с испанской командой Континентального тура Burgos BH, за которую будет выступать с сезона-2018. Об этом сообщает El Correo de Burgos.

Срок и сумма контракта не раскрываются. Отмечается, что благодаря приглашению таких гонщиков, как 22-летний Мамыкин, Burgos BH на следующий сезон рассчитывает получить лицензию профессиональной континентальной команды.

Мамыкин с 2015 года выступал за команду Мирового тура «Катюша». В 2016 году на престижной многодневке «Вуэльта Испании» он занял 24-е место в общем зачете, а в 2017-м не сумел финишировать из-за травмы. На «Джиро д’Италия» в 2017 году россиянин стал 87-м. Также в его активе восьмое место на «Вэульте Бургоса» в 2016 году и победа в зачете молодых гонщиков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

Первый тестовый матч на новом стадионе в Саранске запланирован на 21 апреля

Нападающий "Зенита" Кокорин признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы

Колобков: заседание наблюдательного совета по подготовке к Универсиаде пройдет в октябре

Смертин: Россия первой запустила мониторинг по борьбе с расизмом в футболе