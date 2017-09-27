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27 сентября 2017, 20:45 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

«Астана» назвала состав на «Тур Алматы-2017»

Семь представителей «Астаны» выступят на гонке «Тур Алматы-2017», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

В заявке значатся казахстанцы Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Артем Захаров и Никита Сильнов, а также датчанин Якоб Фульсанг.

Именно Луценко является действующим победителем «Тура Алматы». Более того, он выиграл все три последние гонки в южной столице — с 2015 по 2017 год. В этом сезоне главным успехов Луценко стала победа на пятом этапе испанской «Вуэльты».

Напомним, в этом году юбилейный пятый тур впервые состоится в два дня — 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц. Для поклонников велогонки предусмотрены любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами — это все состоится 28 сентября.

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