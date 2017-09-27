«Астана» назвала состав на «Тур Алматы-2017»
Семь представителей «Астаны» выступят на гонке «Тур Алматы-2017», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
пресс-службу команды.
В заявке значатся казахстанцы Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Артем Захаров и Никита Сильнов, а также датчанин Якоб Фульсанг.
Именно Луценко является действующим победителем «Тура Алматы». Более того, он выиграл все три последние гонки в южной столице — с 2015 по 2017 год. В этом сезоне главным успехов Луценко стала победа на пятом этапе испанской «Вуэльты».
Напомним, в этом году юбилейный пятый тур впервые состоится в два дня — 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация
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