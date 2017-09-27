«Астана» назвала состав на «Тур Алматы-2017»

В заявке значатся казахстанцы Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Артем Захаров и Никита Сильнов, а также датчанин Якоб Фульсанг.

Именно Луценко является действующим победителем «Тура Алматы». Более того, он выиграл все три последние гонки в южной столице — с 2015 по 2017 год. В этом сезоне главным успехов Луценко стала победа на пятом этапе испанской «Вуэльты».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">Our team for <a href="https://twitter.com/hashtag/TourAlmaty2017?src=hash">#TourAlmaty2017</a><br>Fominykh<a href="https://twitter.com/jakob_fuglsang">@jakob_fuglsang</a> <br>Gruzdev<a href="https://twitter.com/KozhatayevB">@KozhatayevB</a> <a href="https://twitter.com/AlexeyLutsenko3">@AlexeyLutsenko3</a> <a href="https://twitter.com/NikitaStalnov">@NikitaStalnov</a> <br>Zakharov<a href="https://twitter.com/hashtag/AstanaProTeam?src=hash">#AstanaProTeam</a> <a href="https://t.co/F7lqb1pdfq">pic.twitter.com/F7lqb1pdfq</a></p>— Astana Pro Team (@AstanaTeam) <a href="https://twitter.com/AstanaTeam/status/913047701536825346">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>