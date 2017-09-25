Российский велогонщик Кузнецов будет выступать за Katusha-Alpecin в сезоне-2018

Кузнецов выступает за эту команду, которая ранее называлась «Катюша», с 2012 года.

«Хотелось бы прояснить ситуацию по контракту. Тот контракт, который я подписал с Katusha-Alpecin в прошлом году был на два сезона. Так что контракт у меня есть, я остаюсь на следующий год в Katusha-Alpecin. Надеюсь, следующий сезон будет более удачным, чем нынешний», — сказал Кузнецов.

В составе «Катюши» Кузнецов стал призером престижной классической гонки «Гент-Вевельгем» в 2016 году.