Словацкий велогонщик Саган стал трехкратным чемпионом мира в групповой гонке
ТАСС, 24 сентября. Словак Петер Саган выиграл групповую гонку на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в норвежском Бергене.
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27-летний спортсмен преодолел дистанцию 267,5 км за 6 часов 28 минут 11 секунд. Вторым стал норвежец Александр Кристофф, третье место занял австралиец Майкл Мэтьюс. Все три гонщика показали одинаковое время, победителя определил фотофиниш.
Саган стал первым гонщиком в истории, который три года подряд выигрывал групповую гонку на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. Групповая гонка на чемпионате мира прошла в 84-й раз, впервые она состоялась в 1927 году. Также словак, выиграв групповую гонку в третий раз, стал четвертым гонщиком в истории, которому покорилось это достижение. Помимо Сагана, трехкратными золотыми медалистами в данной дисциплине являются итальянец Альфредо Бинда, бельгийцы Рик Ван Стенберген и Эдди Меркс, а также испанец Оскар Фрейре.
Чемпионат мира завершится 24 сентября.
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