Войнова выступит на первых двух этапах КМ по велотреку, Перкинс — в Сантьяго и Минске
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова выступит на первых двух этапах Кубка мира в Польше и Великобритании, двукратный чемпион мира Шейн Перкинс — на этапах в столицах Чили и Белоруссии.
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Серия этапов Кубка мира стартует в польском Прушкове
«Анастасия Войнова, Александр Шарапов выступят в Польше и Манчестере, этап Кубка мира в Канаде ребята из моей группы пропускают, Шейн Перкинс стартует с Денисом Дмитриевым в Чили. Также Шейн выступит в Минске, там же стартует и Шарапов», — сообщил по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» тренер российских спринтеров Владимир Хозов.
Перкинс ранее выступал за Австралию, а в августе получил российский паспорт и ждет подтверждения российского спортивного гражданства со стороны Международного союза велосипедистов.
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