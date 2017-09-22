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22 сентября 2017, 17:09 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Войнова выступит на первых двух этапах КМ по велотреку, Перкинс — в Сантьяго и Минске

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова выступит на первых двух этапах Кубка мира в Польше и Великобритании, двукратный чемпион мира Шейн Перкинс — на этапах в столицах Чили и Белоруссии.

МОСКВА 22 сен — Р-Спорт Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова выступит на первых двух этапах Кубка мира в Польше и Великобритании двукратный чемпион мира Шейн Перкинс — на этапах в столицах Чили и Белоруссии. Увеличить
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Серия этапов Кубка мира стартует в польском Прушкове 4—5 ноября, второй этап примет британский Манчестер 10—12 ноября, третий пройдет в канадском Милтоне 2—3 декабря, четвертый состоится в Сантьяго (Чили) 9—10 декабря. Завершится серия этапов Кубка мира в Минске 19—21 января.

«Анастасия Войнова, Александр Шарапов выступят в Польше и Манчестере, этап Кубка мира в Канаде ребята из моей группы пропускают, Шейн Перкинс стартует с Денисом Дмитриевым в Чили. Также Шейн выступит в Минске, там же стартует и Шарапов», — сообщил по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» тренер российских спринтеров Владимир Хозов.

Перкинс ранее выступал за Австралию, а в августе получил российский паспорт и ждет подтверждения российского спортивного гражданства со стороны Международного союза велосипедистов.
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