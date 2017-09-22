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Серия этапов Кубка мира стартует в польском Прушкове 4—5 ноября , второй этап примет британский Манчестер 10—12 ноября , третий пройдет в канадском Милтоне 2—3 декабря , четвертый состоится в Сантьяго (Чили) 9—10 декабря . Завершится серия этапов Кубка мира в Минске 19—21 января .

«Анастасия Войнова, Александр Шарапов выступят в Польше и Манчестере, этап Кубка мира в Канаде ребята из моей группы пропускают, Шейн Перкинс стартует с Денисом Дмитриевым в Чили. Также Шейн выступит в Минске, там же стартует и Шарапов», — сообщил по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» тренер российских спринтеров Владимир Хозов.

Перкинс ранее выступал за Австралию, а в августе получил российский паспорт и ждет подтверждения российского спортивного гражданства со стороны Международного союза велосипедистов.