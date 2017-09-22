Дмитриев из этапов Кубка мира-2017/18 по велоспорту на треке выступит только в Чили

Серия этапов Кубка мира стартует в польском Прушкове 4—5 ноября , второй этап примет британский Манчестер 10—12 ноября , третий пройдет в канадском Милтоне 2—3 декабря , четвертый состоится в Сантьяго (Чили) 9—10 декабря . Завершится серия этапов Кубка мира в Минске 19—21 января .

«Я выступлю только на этапе Кубка мира в Чили», — сообщил Дмитриев корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Дмитриев является действующим чемпионом мира в индивидуальном спринте.