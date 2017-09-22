Дмитриев из этапов Кубка мира-2017/18 по велоспорту на треке выступит только в Чили
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке россиянин Денис Дмитриев заявил, что выступит в рамках Кубка мира-2017/2018 только на этапе в Чили.
Серия этапов Кубка мира стартует в польском Прушкове
«Я выступлю только на этапе Кубка мира в Чили», — сообщил Дмитриев корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Дмитриев является действующим чемпионом мира в индивидуальном спринте.
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