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22 сентября 2017, 16:19 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Дмитриев из этапов Кубка мира-2017/18 по велоспорту на треке выступит только в Чили

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке россиянин Денис Дмитриев заявил, что выступит в рамках Кубка мира-2017/2018 только на этапе в Чили.

Серия этапов Кубка мира стартует в польском Прушкове 4—5 ноября, второй этап примет британский Манчестер 10—12 ноября, третий пройдет в канадском Милтоне 2—3 декабря, четвертый состоится в Сантьяго (Чили) 9—10 декабря. Завершится серия этапов Кубка мира в Минске 19—21 января.

«Я выступлю только на этапе Кубка мира в Чили», — сообщил Дмитриев корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Дмитриев является действующим чемпионом мира в индивидуальном спринте.
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