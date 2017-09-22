СМИ: Международный союз велосипедистов со следующего года может ввести видеорефери
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Международный союз велосипедистов (UCI) со следующего года может задействовать в своих соревнованиях видеоарбитра, сообщает nu.nl.
Отмечается, что введение видеорефери продиктовано тем, что часто во время соревнований возникают ситуации, когда нарушения со стороны гонщиков остаются вне поля зрения арбитров и они не несут никакого наказания.
Видеоарбитр будет отчитываться перед председателем судейской коллегии соревнований, но не сможет самостоятельно принимать решения. Во время конференции UCI в норвежском Бергене было дано разрешение на дальнейшее развитие правил в этом направлении.
«Этот судья будет видеть все изображения вживую. Как только он замечает нарушение правил, связывается с председателем жюри. Сам он не будет принимать решений, эта задача
По его словам, UCI также рассматривает идею наказания гонщиков за нарушения желтыми и красными карточками. В 2014 году Ван Дамм, который также занимает пост главы Бельгийской федерации велоспорта, уже предлагал ввести карточки для гонщиков, как в футболе.
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