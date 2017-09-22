СМИ: Международный союз велосипедистов со следующего года может ввести видеорефери

Отмечается, что введение видеорефери продиктовано тем, что часто во время соревнований возникают ситуации, когда нарушения со стороны гонщиков остаются вне поля зрения арбитров и они не несут никакого наказания.

Видеоарбитр будет отчитываться перед председателем судейской коллегии соревнований, но не сможет самостоятельно принимать решения. Во время конференции UCI в норвежском Бергене было дано разрешение на дальнейшее развитие правил в этом направлении.

«Этот судья будет видеть все изображения вживую. Как только он замечает нарушение правил, связывается с председателем жюри. Сам он не будет принимать решений, эта задача по-прежнему лежит на судейской коллегии соревнований, которая может немедленно вмешаться», — сказал член руководящего комитета и президент комиссии по велоспорту на шоссе UCI Том Ван Дамм.

По его словам, UCI также рассматривает идею наказания гонщиков за нарушения желтыми и красными карточками. В 2014 году Ван Дамм, который также занимает пост главы Бельгийской федерации велоспорта, уже предлагал ввести карточки для гонщиков, как в футболе.