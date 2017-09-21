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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/31086146/
21 сентября 2017, 23:55 | Летние: Велоспорт | ТАСС

UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мужская и женская командные гонки с раздельным стартом будут удалены из расписания чемпионатов мира по велоспорту на шоссе, начиная с 2020 года. Об этом сообщил новый президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен, слова которого приводит портал cyclingnews.com.

В четверг на конгрессе UCI был выбран новый президент организации. Им стал Лапартьен, который получил больше голосов, чем британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.

«Эти соревнования [командные гонки] пройдут в Инсбруке в 2018 году, а также в Йоркшире в 2019 году, — сказал Лаппартьен. — Но с 2020 года по просьбе команд командная гонка на чемпионатах мира будет устранена».

Командные гонки вошли в программу мировых первенств в 2012 году, с каждым турниром количество команд-участниц в данной дисциплине сокращалось.
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