UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 года

В четверг на конгрессе UCI был выбран новый президент организации. Им стал Лапартьен, который получил больше голосов, чем британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.

«Эти соревнования [командные гонки] пройдут в Инсбруке в 2018 году, а также в Йоркшире в 2019 году, — сказал Лаппартьен. — Но с 2020 года по просьбе команд командная гонка на чемпионатах мира будет устранена».