UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 года
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мужская и женская командные гонки с раздельным стартом будут удалены из расписания чемпионатов мира по велоспорту на шоссе, начиная с 2020 года. Об этом сообщил новый президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен, слова которого приводит портал cyclingnews.com.
В четверг на конгрессе UCI был выбран новый президент организации. Им стал Лапартьен, который получил больше голосов, чем британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.
«Эти соревнования [командные гонки] пройдут в Инсбруке в 2018 году, а также в Йоркшире в 2019 году, — сказал Лаппартьен. — Но с 2020 года по просьбе команд командная гонка на чемпионатах мира будет устранена».
Командные гонки вошли в программу мировых первенств в 2012 году, с каждым турниром количество
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