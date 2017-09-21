Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/31079062/
21 сентября 2017, 13:18 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Российский турнир по маунтинбайку «Псебай челлендж» в 2018 году пройдет под эгидой UCI

ТАСС, 21 сентября. Соревнования по маунтинбайку «Псебай челлендж» в России в 2018 году впервые пройдут под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Турнир включен в официальный календарь соревнований на сайте UCI.

«Псебай челлендж» пройдет в поселке Псебай Краснодарского края 14 и 15 апреля. Спортсмены будут соревноваться в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Всего на турнире состоится четыре старта: соревнования среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

Также 21 и 22 апреля в Псебае пройдет турнир «Гран-при Мостовского района», который, как и «Псебай Челлендж», будет организован под эгидой UCI. Соревнования состоятся в дисциплине кросс-кантри среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

Касперович: биатлонист Логинов в состоянии болевого шока направлен в больницу

Француз Лапартьен избран президентом Международного союза велосипедистов

Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева переведена в общую палату после операции

Представлены медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане