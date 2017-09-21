Российский турнир по маунтинбайку «Псебай челлендж» в 2018 году пройдет под эгидой UCI
ТАСС, 21 сентября. Соревнования по маунтинбайку «Псебай челлендж» в России в 2018 году впервые пройдут под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Турнир включен в официальный календарь соревнований на сайте UCI.
«Псебай челлендж» пройдет в поселке Псебай Краснодарского края 14 и 15 апреля. Спортсмены будут соревноваться в олимпийской дисциплине
Также 21 и 22 апреля в Псебае пройдет турнир «Гран-при Мостовского района», который, как и «Псебай Челлендж», будет организован под эгидой UCI. Соревнования состоятся в дисциплине
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