Российский турнир по маунтинбайку «Псебай челлендж» в 2018 году пройдет под эгидой UCI

«Псебай челлендж» пройдет в поселке Псебай Краснодарского края 14 и 15 апреля. Спортсмены будут соревноваться в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Всего на турнире состоится четыре старта: соревнования среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

Также 21 и 22 апреля в Псебае пройдет турнир «Гран-при Мостовского района», который, как и «Псебай Челлендж», будет организован под эгидой UCI. Соревнования состоятся в дисциплине кросс-кантри среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.