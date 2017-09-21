Земля обетованная: Зачем «Джиро д’Италия-2018» берет старт в Израиле?

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И ни абы где, а на самой Святой земле в Иерусалиме. 101-й выпуск итальянской гонки запустится 4 мая 2018 года, а затем по неофициальным данным очень символично, как во времена крестовых походов финиширует в Ватикане.

Слухи о том, что один из Гранд-туров однажды пройдет по территории неевропейской части света муссируются уже не первый год. Одно время назывались США, потом Япония, а после победы на «Тур де Франс-2014» бывшего капитана «Астаны» Винченцо Нибали идею запустить начальные этапы в Казахстане высказал нынешний министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы. Да, в то время всё это носило больше популистский характер, но предположить, что спустя уже четыре года веломногодневка всё-таки выберется за пределы Старого света, было сложно.

Разговоры об Израиле появились только в июле и спустя два месяца материализовались в официальную презентацию маршрута первых трех дней. Иерусалим станет отправной точкой: 10 километров индивидуальной разделки, проложенной по улицам древнего города, завершатся у стен старой части поселения. Несмотря на то, что первый этап считается прологом, маршрут выглядит технически сложным, с многочисленными поворотами, спусками и подъемами, включая финиш в горку.

Первая горная премия и первый групповой спринт ожидают участников на втором этапе, дистанция которого соединяет Хайфу и Тель-Авив. Очень интересным видится и третий день. 226 километров пелотон проедет от города Беэр-Шевы на юге Израиля до побережья Красного моря. Сразу после старта гонщики двинут в тягун к пустыне Негев, а затем после долгого спуска финишируют в Эйлате, на берегу залива Акаба. И все это при 50 градусах по Цельсию! Многие подумают, что данная «Джиро» сразу станет испытанием не для слабых, но где вы в последний раз видели итальянскую гонку не на выживание? К тому же, после Катара, Омана и «Тура Калифорнии» жарой уже никого не испугаешь.

Более того, итальянская пресса раскрыла и другие подробности 2018 года. Сообщается, что гонка вернется на Сицилию, где, как и в 2017 году, состоится горный этап с финишем на Этне.

Помимо этого, должно произойти возвращение легендарного подъема Дзонколан, считающимся одним из тяжелейших в мировом велоспорте. Принимать финиш гонка, скорее всего, будет в Риме, точнее в Ватикане, чего не случалось с 2009 года, когда «Корса Роза» праздновала свое столетие.

Конечно, отзывы о столь небывалом решении в основном были положительные. К примеру, Альберто Контадор, побывавший на презентации, призвал всех болельщиков выйти на улицу, при этом добавив: «потрясающе, что “Джиро д’Италия” стартует за пределами Европы, это хорошие новости для всего мира велоспорта, это некое обновление и новый путь».

А другой бывший велогонщик Иван Бассо высказался в итальянском духе.

«Каждый год “Джиро” позволяла нам узнать что-то новое и уникальное. Старт итальянского Гранд-тура в самом духовно значимом городе мира делает гонку ещё более особенной», — отметил победитель многодневки 2010 года.

В свою очередь, представитель команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин довольно справедливо заметил, что «хорошо хоть не в Японии, как собирались».

«Я думаю, что итальянцы откажутся от идеи включать в свой маршрут Страну восходящего солнца, — ранее своим мнением в личном разговоре поделился главный массажист «Астаны» Сергей Лаврененко, — «по логистике это неимоверно сложно. Плюс очень сильно повлияет на физическое состояние гонщиков. Гонка может получиться затяжной, так как спортсменам нужно дать больше отдыха для восстановления. А какие это будут денежные затраты? Предположить очень сложно».

Известно, что у «Джиро» существует четыре основных источника финансовых поступлений. Первым являются местные бюджеты областей, где проводится велогонка. Однако в Италии государственных денег не слишком много, поэтому организаторам приходится полагаться на иные источники. К примеру, острову Сардиния старт этого года обошелся в 6 млн евро: половина — это фиксированный взнос, еще 3 — траты на организацию и шоу.

Второй вариант — это спонсоры. Но, по словам директора многодневки Мауро Веньи, рекламный рынок в его стране растет очень медленно, к тому же здесь имеются многолетние контракты с фиксированными суммами. Из этого следует, что всерьез повысить доходность в этом направлении также довольно сложно.

Главный же источник доходов — телевизионные права.

«Наши доходы выглядят следующим образом: 50% — это ТВ, 30% — коммерция, взносы от регионов дают от 15 до 18%, а 2−5% мы получаем от всего остального, — делится цифрами глава «Джиро».

Для полноценной картины необходимо привести и следующие данные. Организатор спортивных событий компания RCS, которая занимается и итальянской велогонкой, имеет прибыль в 50 млн евро и 80% бюджета закладывается на «Джиро». А спортивные расходы составляют порядка 6−7 млн, из них 1,5 — это призовой фонд.

Если сравнивать с «Тур де Франс», а тем более с другими видами спорта, то стоит отметить, что прибыли здесь совсем небольшие. Организаторы «Тура» неоднократно пытались выкупить бренд «Джиро», но всегда получали отказ. Им интересовался телеканал Discovery и китайские инвесторы предлагали приличные деньги, однако президент RCS Урбано Кайро (по совместительству руководитель ФК «Торино») считает велосипедное имя важным вложением для компании. Итальянцы всегда шли своим путем, поэтому данная гонка во все времена отличалась от остальных.

Теперь они первыми выходят за границы Европы и в отсутствии большого финансирования умеют договариваться с принимающей стороной. Известно, что часть средств для проведения начальных этапов предоставит правительство Израиля, которое хочет привлечь туристов подобной акцией. К тому же, скорей всего на предстоящей гонке мы увидим Кристофера Фрума, который мечтает сделать престижный дубль «Джиро-Тур». Организаторы в многочисленных интервью уже давят на больную мозоль лидера Sky. С первой мечтой «Тур-Вуэльта» в этом году Крис уже справился, на пути новые вершины. Италия ему еще не покорялась, а старт в душном Израиле для спортсмена, родившегося в Кении, еще одна возможность показать свои гиперспособности.

Европейцы возвращаются на Святую землю, но теперь с лозунгом «О спорт, ты — мир!».