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21 сентября 2017, 12:15 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

UCI подтвердил проведение международной велогонки «Пять колец Москвы"-2018 2—6 мая

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил проведение на территории России международной многодневки «Пять колец Москвы» в 2018 году 2—6 мая, сообщается на официальном сайте UCI.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил проведение на территории России международной <span class=error>многодневки</span> Пять колец Москвы в 2018 году <nobr>2—6 мая</nobr> сообщается на официальном сайте UCI. Увеличить
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В 2017 году гонка вернулась в международный календарь и была проведена также в мае, но позднее, с финишем 9 мая.

Ранее генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил агентству «Р-Спорт», что гонка в 2018 году может быть проведена позднее, чтобы она как можно меньше пересекалась по срокам с приготовлением к Параду Победы.

В 2017 году в общем зачете многодневки победил россиянин Юрий Трофимов.
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