UCI подтвердил проведение международной велогонки «Пять колец Москвы"-2018 2—6 мая

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В 2017 году гонка вернулась в международный календарь и была проведена также в мае, но позднее, с финишем 9 мая.

Ранее генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил агентству «Р-Спорт», что гонка в 2018 году может быть проведена позднее, чтобы она как можно меньше пересекалась по срокам с приготовлением к Параду Победы.

В 2017 году в общем зачете многодневки победил россиянин Юрий Трофимов.