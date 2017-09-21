UCI подтвердил проведение международной велогонки «Пять колец Москвы"-2018 2—6 мая
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил проведение на территории России международной многодневки «Пять колец Москвы» в 2018 году 2—6 мая, сообщается на официальном сайте UCI.
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В 2017 году гонка вернулась в международный календарь и была проведена также в мае, но позднее, с финишем 9 мая.
Ранее генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил агентству «Р-Спорт», что гонка в 2018 году может быть проведена позднее, чтобы она как можно меньше пересекалась по срокам с приготовлением к Параду Победы.
В 2017 году в общем зачете многодневки победил россиянин Юрий Трофимов.
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