Чемпионат мира по велоспорту на треке 2019 года пройдет в польском Прушкове
ТАСС, 20 сентября. Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) утвердил проведение чемпионата мира 2019 года по велоспорту на треке в польском Прушкове. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Также были утверждены места проведения других чемпионатов мира. ЧМ-2018 по
Также утвержден календарь первого Кубка мира по художественному велоспорту, который пройдет в 2018 году. Соревнования пройдут в четыре этапа: в феврале — в Праге (Чехия), в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter