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20 сентября 2017, 18:29 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Чемпионат мира по велоспорту на треке 2019 года пройдет в польском Прушкове

ТАСС, 20 сентября. Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) утвердил проведение чемпионата мира 2019 года по велоспорту на треке в польском Прушкове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Также были утверждены места проведения других чемпионатов мира. ЧМ-2018 по Four-cross пройдет в итальянском Валь-ди-Соле, ЧМ-2018 по паравелоспорту на треке — в Рио-де-Жанейро (Бразилия), ЧМ-2019 по паравелоспорту на треке — в голландском Апельдорне, ЧМ-2019 по велоспорту в помещении — в швейцарском Базеле, ЧМ-2020 Gran Fondo — в канадских Ванкувере и Уистлере, ЧМ-2020 по велокроссу — в швейцарском Дюбендорфе.

Также утвержден календарь первого Кубка мира по художественному велоспорту, который пройдет в 2018 году. Соревнования пройдут в четыре этапа: в феврале — в Праге (Чехия), в мае-июне — в Херлене (Нидерланды), в августе — в Гонконге, в ноябре — в Эрленбахе (Германия).
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Восьмикратная чемпионка мира по велотреку американка Сара Хаммер завершила карьеру

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Обладательница четырех серебряных олимпийских медалей и восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке 34-летняя американка Сара Хаммер приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщает NBC Sports.
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