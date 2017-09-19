Казахстанец стал пятым на чемпионате мира по велоспорту среди юниоров

Такого успеха спортсмен добился во время гонки с раздельным стартом на 21,1 километров. В этом виде соревновательной программы победу одержал британец Томас Пидкок — 28 минут 2 секунды 15 сотых.

Чжан отстал от Пидкока на 23 секунды 66 сотых, что позволило в итоге завершить гонку на пятой строчке. Второе место занял итальянец Антонио Папио. Следом за ним финишировал Филип Мацейчук из Польши.

Мировое первенство стартовало в норвежском Бергене 17 сентября. Соревнования продлятся неделю и завершатся 24 сентября групповой гонкой. В старте участвуют спортсмены нескольких возрастных категорий (от юношей и девочек до мужчин и женщин).