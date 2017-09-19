Велоспорт. Александр Рябушенко заключил контракт с командой мирового тура «UAE Team Emirates»

«UAE Team Emirates» выступает на самых престижных велогонках мира, включая «Тур де Франс», «Джиро» и «Вуэльту». В 2018 году в клубе будет выступать чемпион мира-2013 Руи Кошта, а также такие известные гонщики, как Александр Кристофф, Дэн Мартин и Диего Улисси.



«Подписание Рябушенко — результат нашей целенаправленной работы по поиску молодых талантов. Александр показал хорошие результаты на молодежном уровне, а также известен своей репутацией надежного гонщика», — как передает tut.by, заявил менеджер команды Карло Саронни.



Выигравший в прошлом году молодежный чемпионат Европы Рябушенко отметил, что рад стать профессионалом в составе «UAE Team Emirates».



«В течение сезона команда показала, что верит в мой потенциал, дав возможность проявить себя в качестве стажера. Я оказался в коллективе, который всегда давал шанс молодым гонщикам. Моими партнерами будут настоящие звезды, в команде работают истинные профессионалы. Здесь есть все для развития спортсмена», — сказал Рябушенко.