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19 сентября 2017, 9:16 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Серебряный призер Олимпиады в Рио из «Астаны» приедет на «Тур Алматы-2017»

Велогонщик профессиональной казахстанской команды «Астана» датчанин Якоб Фульсанг примет участие в «Туре Алматы-2017», сообщается на официальном сайте гонки.

Фульсанг выступает за «Астану» с 2013 года и является со-капитаном команды. Велогонщик стал серебренным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также многократно становился чемпионом Дании в кросс кантри среди юниоров и два раза забирал звание чемпиона Дании в индивидуальной гонке с раздельного старта. В нынешнем сезоне спортсмен выиграл два этапа и итоговую генеральную классификацию престижной гонки «Критериум Дофине-2017» — многодневной шоссейной велогонки во Франции под эгидой Мирового Тура UCI.

Несмотря на плотный соревновательный график, Якоб Фульсанг прибудет в южную столицу Казахстана для участия в самой масштабной велогонке страны. Нынешний «Тур Алматы» будет для Фульсанга первым в карьере.

«Тур Алматы» обрел статус многодневной гонки и в этом году впервые пройдет в два этапа — 30 сентября и 1 октября. Помимо основной соревновательной части, в подготовительные дни гонки будут проведены предстартовые мероприятия: торжественная церемония презентации команд-участниц состоится 29 сентября, а за день до этого, 28 сентября, будут проведены пресс-конференция велогонки, любительские заезды, интерактив с болельщиками и фанатами велосипедного спорта.

Финиш и официальное закрытие «Тура Алматы» пройдут на сцене высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

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