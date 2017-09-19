Серебряный призер Олимпиады в Рио из «Астаны» приедет на «Тур Алматы-2017»
Велогонщик профессиональной казахстанской команды «Астана» датчанин Якоб Фульсанг примет участие в «Туре Алматы-2017», сообщается на официальном сайте гонки.
Фульсанг выступает за «Астану» с 2013 года и является
Несмотря на плотный соревновательный график, Якоб Фульсанг прибудет в южную столицу Казахстана для участия в самой масштабной велогонке страны. Нынешний «Тур Алматы» будет для Фульсанга первым в карьере.
«Тур Алматы» обрел статус многодневной гонки и в этом году впервые пройдет в два этапа — 30 сентября и 1 октября. Помимо основной соревновательной части, в подготовительные дни гонки будут проведены предстартовые мероприятия: торжественная церемония презентации
Финиш и официальное закрытие «Тура Алматы» пройдут на сцене высокогорного спортивного комплекса «Медеу».
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