Восьмикратная чемпионка мира по велотреку американка Сара Хаммер завершила карьеру
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт. Обладательница четырех серебряных олимпийских медалей и восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке 34-летняя американка Сара Хаммер приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщает NBC Sports.
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Хаммер выиграла свой первый титул (среди юниоров) в 1995 году. На протяжении карьеры американка выигрывала серебро в командной гонке преследования и омниуме на Олимпийских играх в Лондоне и
Сообщается, что американка после завершения спортивной карьеры сосредоточится на тренерской работе в центре, который она основала совместно со своим тренером и мужем Энди Спарксом.
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