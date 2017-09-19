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19 сентября 2017, 1:32 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Восьмикратная чемпионка мира по велотреку американка Сара Хаммер завершила карьеру

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Обладательница четырех серебряных олимпийских медалей и восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке 34-летняя американка Сара Хаммер приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщает NBC Sports.

Обладательница четырех серебряных олимпийских медалей и восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке 34-летняя американка <span class=error>Сара</span> <span class=error>Хаммер</span> приняла решение завершить спортивную карьеру сообщает NBC Sports. Увеличить
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Хаммер выиграла свой первый титул (среди юниоров) в 1995 году. На протяжении карьеры американка выигрывала серебро в командной гонке преследования и омниуме на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На чемпионате мира-2016 в Лондоне Хаммер завоевала свое восьмое золото, победив в командной гонке преследования.

Сообщается, что американка после завершения спортивной карьеры сосредоточится на тренерской работе в центре, который она основала совместно со своим тренером и мужем Энди Спарксом.
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