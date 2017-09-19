Восьмикратная чемпионка мира по велотреку американка Сара Хаммер завершила карьеру

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Хаммер выиграла свой первый титул (среди юниоров) в 1995 году. На протяжении карьеры американка выигрывала серебро в командной гонке преследования и омниуме на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На чемпионате мира-2016 в Лондоне Хаммер завоевала свое восьмое золото, победив в командной гонке преследования.

Сообщается, что американка после завершения спортивной карьеры сосредоточится на тренерской работе в центре, который она основала совместно со своим тренером и мужем Энди Спарксом.