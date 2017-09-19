Медальные миражи в стране фьордов
В норвежском Бергене стартовал чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Сборная России не входит в число главных фаворитов, но в статусе темной лошадки вполне способна увезти домой несколько медалей.
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ГРУППОВАЯ ГОНКА. ВСЯ НАДЕЖДА НА ОТРЫВ
Всего неделю назад Ильнур Закарин занял третье место в общем зачете одного из
В групповых однодневных гонках многое, если не все решает профиль трассы. В Норвегии она будет холмистой, что хорошо для «горняков» и сложно для чистых спринтеров. Вероятно, поэтому победитель двух
Закарин в оптимальных кондициях мог бы попытаться здесь побороться за награды, уехав в отрыв. Но есть сомнение, что после «Вуэльты» у него хватит на это сил. Более вероятно, что в групповой гонке Ильнур станет работать на команду и в пелотоне прикрывать отрыв
Наши: Ильнур ЗАКАРИН, Максим БЕЛЬКОВ, Вячеслав КУЗНЕЦОВ, Сергей ЧЕРНЕЦКИЙ, Александр ПОРСЕВ, Иван САВИЦКИЙ.
Остальные фавориты: ван Авермат (Бельгия), Саган (Словакия), ван Поппел (Голландия), Кристофф (Норвегия), Вивиани (Италия).
РАЗДЕЛКА. ЗАКАРИН ПРОТИВ ПРЫГУНА С ТРАМПЛИНА
Здесь шансы Закарина будут повыше, чем в групповой гонке. На фоне усталости Ильнуру обычно лучше удаются короткие гонки с раздельным стартом. Да и эмоциональный заряд от «Вуэльты» должен сыграть свою роль. Хотя вероятность попадания россиянина на подиум все равно не слишком высока.
Прошлогодний чемпион Тони Мартин из Германии, белорус Василий Кириенко и поляк Мачей Боднар свежи и находятся в прекрасной форме. Помимо россиян можно поддержать и словенца Примоша Роглича — человека потрясающей судьбы. Вплоть до 2011 года Роглич занимался прыжками с трамплина, а в 2007-м стал даже чемпионом мира среди юниоров. Велошоссе Роглич занимается профессионально всего три года, но уже имеет в активе победу на одном из этапов «Тур де Франс».
Наши: Ильнур ЗАКАРИН, Александр ЕВТУШЕНКО.
Остальные фавориты: Дюмолен (Голландия), Мартин (Германия), Кириенко (Белоруссия), Боднар (Польша), Юнгельс (Люксембург), Роглич (Словения).
ЖЕНСКИЕ ГОНКИ. ЗАБЕЛИНСКАЯ С НЕГНУЩЕЙСЯ РУКОЙ
Для призера Олимпийских игр Ольги Забелинской нет и не может быть препятствий. Наличие троих детей и врожденный порок сердца никак не мешают 37-летней гонщице оставаться в топе на мировом уровне.
В мае этого года Забелинская попала в завал на одной из гонок в Китае и получила травму ключицы. Китайские врачи занесли в рану инфекцию, от которой Ольга потом долго лечилась. Ключица срослась неправильно, рука наполовину не разгибается в локте. Но, несмотря на все это, Забелинская продолжает выступать и завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке. Хотя уже после гонок в Бергене ей, вероятно, предстоит новая операция. Конечно, ждать от нее медали и в Норвегии безумие… Но Ольга уже не раз доказывала, что ее результаты могут не поддаваться логике.
Чемпионат мира. Командная гонка на время. Мужчины. 1. Sunweb (Германия) — 47.50,42. 2. BMC Racing (США) — 8,29. 3. Sky (Великобритания) — 22,35. Женщины. 42,5 км. 1. Sunweb (Нидерланды) — 55.41,63. 2. Boels Dolmans (Нидерланды) — 12,43. 3. Cervelo — Bigla Pro (Германия) — 28,03.
Наши: Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ, Ксения ЦЫМБАЛЮК (обе — гонка с раздельным стартом), Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ, Анастасия ЯКОВЕНКО, Светлана КУЗНЕЦОВА, Ксения ДОБРЫНИНА, Анна ПОТОКИНА (все — групповая гонка).
Остальные фавориты: Бреннауэр (Германия), ван Дийк (Голландия), Небен (США), Дидериксен (Дания).
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
19 сентября, вторник
12.35. Гонка с раздельным стартом, юниоры.
16.35. Гонка с раздельным стартом, женщины.
20 сентября, среда
14.05. Гонка с раздельным стартом, мужчины.
22 сентября, пятница
11.05. Групповая гонка, юниорки.
14.15. Групповая гонка, «андеры» до 23 лет.
23 сентября, суббота
10.30. Групповая гонка, юниоры.
14.30. Групповая гонка, женщины.
24 сентября, воскресенье
11.05. Групповая гонка, мужчины.
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