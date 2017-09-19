Медальные миражи в стране фьордов

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ГРУППОВАЯ ГОНКА. ВСЯ НАДЕЖДА НА ОТРЫВ

Всего неделю назад Ильнур Закарин занял третье место в общем зачете одного из Гран-туров — испанской «Вуэльты». Подобных результатов у россиян не было с 2010 года. Благодаря этому прорыву наша команда оказалась в топ-20 мирового рейтинга и получила возможность выставить на групповую гонку шесть человек. Это далеко от максимальной квоты (9 гонщиков будет у команд из первой десятки рейтинга), но даже «шестерки» на чемпионате мира у России не было уже очень давно.

В групповых однодневных гонках многое, если не все решает профиль трассы. В Норвегии она будет холмистой, что хорошо для «горняков» и сложно для чистых спринтеров. Вероятно, поэтому победитель двух Гран-туров в нынешнем сезоне — «Вуэльты» и «Тур де Франс» — британец Кристофер Фрум в Норвегию даже не приехал. На такой трассе ловить ему нечего.

Закарин в оптимальных кондициях мог бы попытаться здесь побороться за награды, уехав в отрыв. Но есть сомнение, что после «Вуэльты» у него хватит на это сил. Более вероятно, что в групповой гонке Ильнур станет работать на команду и в пелотоне прикрывать отрыв кого-то из товарищей. Скорее всего, ставку сделают на Сергея Чернецкого, а на случай, если все же будет групповой финиш, в нашей команде есть и спринтер — Иван Савицкий.

Наши: Ильнур ЗАКАРИН, Максим БЕЛЬКОВ, Вячеслав КУЗНЕЦОВ, Сергей ЧЕРНЕЦКИЙ, Александр ПОРСЕВ, Иван САВИЦКИЙ.

Остальные фавориты: ван Авермат (Бельгия), Саган (Словакия), ван Поппел (Голландия), Кристофф (Норвегия), Вивиани (Италия).

РАЗДЕЛКА. ЗАКАРИН ПРОТИВ ПРЫГУНА С ТРАМПЛИНА

Здесь шансы Закарина будут повыше, чем в групповой гонке. На фоне усталости Ильнуру обычно лучше удаются короткие гонки с раздельным стартом. Да и эмоциональный заряд от «Вуэльты» должен сыграть свою роль. Хотя вероятность попадания россиянина на подиум все равно не слишком высока.

Прошлогодний чемпион Тони Мартин из Германии, белорус Василий Кириенко и поляк Мачей Боднар свежи и находятся в прекрасной форме. Помимо россиян можно поддержать и словенца Примоша Роглича — человека потрясающей судьбы. Вплоть до 2011 года Роглич занимался прыжками с трамплина, а в 2007-м стал даже чемпионом мира среди юниоров. Велошоссе Роглич занимается профессионально всего три года, но уже имеет в активе победу на одном из этапов «Тур де Франс».

Наши: Ильнур ЗАКАРИН, Александр ЕВТУШЕНКО.

Остальные фавориты: Дюмолен (Голландия), Мартин (Германия), Кириенко (Белоруссия), Боднар (Польша), Юнгельс (Люксембург), Роглич (Словения).

ЖЕНСКИЕ ГОНКИ. ЗАБЕЛИНСКАЯ С НЕГНУЩЕЙСЯ РУКОЙ

Для призера Олимпийских игр Ольги Забелинской нет и не может быть препятствий. Наличие троих детей и врожденный порок сердца никак не мешают 37-летней гонщице оставаться в топе на мировом уровне.

В мае этого года Забелинская попала в завал на одной из гонок в Китае и получила травму ключицы. Китайские врачи занесли в рану инфекцию, от которой Ольга потом долго лечилась. Ключица срослась неправильно, рука наполовину не разгибается в локте. Но, несмотря на все это, Забелинская продолжает выступать и завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке. Хотя уже после гонок в Бергене ей, вероятно, предстоит новая операция. Конечно, ждать от нее медали и в Норвегии безумие… Но Ольга уже не раз доказывала, что ее результаты могут не поддаваться логике.

Чемпионат мира. Командная гонка на время. Мужчины. 1. Sunweb (Германия) — 47.50,42. 2. BMC Racing (США) — 8,29. 3. Sky (Великобритания) — 22,35. Женщины. 42,5 км. 1. Sunweb (Нидерланды) — 55.41,63. 2. Boels Dolmans (Нидерланды) — 12,43. 3. Cervelo — Bigla Pro (Германия) — 28,03.

Наши: Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ, Ксения ЦЫМБАЛЮК (обе — гонка с раздельным стартом), Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ, Анастасия ЯКОВЕНКО, Светлана КУЗНЕЦОВА, Ксения ДОБРЫНИНА, Анна ПОТОКИНА (все — групповая гонка).

Остальные фавориты: Бреннауэр (Германия), ван Дийк (Голландия), Небен (США), Дидериксен (Дания).