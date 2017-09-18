Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за рекордные 79 дней
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Шотландец Марк Бомонт совершил кругосветное путешествие на велосипеде за рекордные 79 дней, сообщает Би-би-си.
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В июле Бомонт начал свой марафон из Франции и завершил его в понедельник вечером. Он вернулся в Париж на исходе 79-го дня. Бомонт установил новый рекорд, превзойдя предыдущее достижение, которое составляло 123 дня.
Чтобы преодолеть почти 30 тысяч километров, Бомонт в среднем в день должен был проезжать по 386 км. Он пересек Россию, Монголию и Китай, затем на самолете отправился в Австралию и Новую Зеландию, потом также авиатранспортом перебрался в Северную Америку, которую пересек с запада на восток. Наконец, прилетев в Португалию, он через Испанию добрался в Париж.
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